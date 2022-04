Ha muerto Juan Titos, el hombre clave de la Sección de Fraudes y Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Málaga, una de las más prestigiosas del país. Jubilado en 2017, el inspector jefe ha fallecido de un cáncer dejando un legado que va mucho más allá de lo profesional.

Natural de Guadahortuna (Granada), Titos ingresó en la Policía Nacional en 1974 y pasó por Reus, Puente Genil, Granada capital y Málaga, donde ascendió a inspector jefe en 1994 y formó parte de la Brigada Provincial de la Policía Judicial como jefe de Área de Delincuencia Económica en la que desarrolló una brillantísima etapa que se le reconoció con una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, dos con distintivo blanco y más de un centenar de felicitaciones públicas. Antes de esto, en 1987, participó en la investigación que permitió liberar a Mélodie Nakachian, secuestrada en Estepona, En 2011 fue nombrado secretario general de la Comisaría Provincial, donde era queridísimo por todos.

Luchador incansable contra la piratería, estuvo en la primera fila de operaciones históricas como Nilo o Intelhorce. El mismo decía que la primera, con 330 detenidos por las estafas nigerianas, fue la más conocida, pero la segunda fue la que más le marcó tras más de dos años y medio investigando las irregularidades en el proceso de descapitalización de la empresa textil malagueña y que supuso un escándalo de calado nacional.

Fue una autoridad dentro y fuera del país. "Cuando he representado a España en encuentros de Interpol me he encontrado que delitos que para otras policías eran muy novedosos aquí ya eran normales. Eso significa que estábamos a la altura", dijo a La Opinión en 2011. Divertido, didáctico y con mil anécdotas que contar, su despacho siempre estaba abierto para todo el que se asomara por la puerta. Por eso todo el mundo le quería y respetaba, también los periodistas que entonces se movían por la comisaría como elefantes en cacharrería.

Su funeral se celebrará a las 17:30 horas de este martes en Parcemasa.