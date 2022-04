Si hablamos de la clínica dental por excelencia en Málaga, a todos nos viene a la mente Gross Dentistas, una empresa familiar dirigida por José Luis Gross y que ha tratado a miles de malagueños, pequeños y grandes, de sus problemas bucales de una manera cercana, profesional y efectiva. A José Luis se le han unido en esta aventura profesional tres de sus hijos, José Luis (implantología), Concha (ortodoncia) y Gonzalo (gerencia de las clínicas).

Gross Dentistas no ha parado de crecer en estas décadas de actividad tanto en número de pacientes como en número de trabajadores y esto le ha permitido abrir más clínicas en diferentes zonas de Málaga para acercar sus servicios a sus pacientes. A sus sedes más identificativas, las situadas frente a la Plaza de toros de La Malagueta (Paseo de Reding, 9 y 21) y en Torremolinos (Avenida Manuel Fraga Iribarne, 15) hay que sumar las situadas en Teatinos (Calle Mesonero Romanos, 14) y en Parque Litoral (Av. Imperio Argentina, 23).

Un equipo multidisciplinar

Como novedad Gross Dentistas ha introducido un servicio de logopedia funcional que estudia el desarrollo de la salud bucodental de los niños, clave en la prevención y diagnóstico de futuros problemas, además de otros servicios relacionados con la fisioterapia de ATM.

Desde hace mas de 10 años , Concha Gross trabaja como ortodoncista en exclusividad los tratamientos que tienen que ver con esta especialidad. “Hemos centralizado todo el tratamiento ortodóntico a nuestros pacientes en una única clínica, Clínica de la Malagueta ( Paseo de Reding , 21), con el objetivo de mejorar nuestro servicio al paciente y evitarle esperas innecesarias, dado que la ortodoncia suele exigir varias citas y centralizándolas en el mismo espacio, proporcionamos comodidad a nuestros pacientes”, indica Concha Gross.

La doctora Gross trabaja en la Clínica de La Malagueta todos los tratamientos relacionados con la ortodoncia: infantil, estética, brackets e Invisalign, un tratamiento que se utiliza ya desde hace unos años y que ha revolucionado los tratamientos de ortodoncia: “Invisalign sustituye a los molestos brackets. Es mucho más cómodo porque es prácticamente invisible, es más higiénico y produce menos molestias” comenta la doctora Gross. “Es una ortodoncia con alineadores que está sustituyendo a la ortodoncia con brackets”, comenta. En Gross trabajan con todas los tipos de ortodoncias. “Hay muchas clínicas que se especializan en una ortodoncia determinada -comenta Concha Gross-, nosotros no. Trabajamos todas las técnicas y aplicamos la que creemos es más adecuada a cada uno de nuestros pacientes”.

Ortodoncia especializada para los más pequeños

Una mala costumbre es esperar a que finalice el recambio de dientes para que los padres lleven a los hijos al ortodoncista. Escuchamos mucho la frase “ahora que no tiene dientes de leche le traigo a mi hijo para que valore si necesita ortodoncia” , hemos perdido así la edad de mayor adaptación de los niños y donde podemos solucionar problemas sin grandes aparatos. El ejemplo para los padres es sencillo “si el niño tiene un ojo vago, es mejor poner un parche para favorecer el crecimiento, que esperar a que el problema aumente y de mayor necesite gafas o una operación. Con los diente es lo mismo… ¿por qué vamos a esperar si solo con algo tan simple como un parche va a hacer que el niño crezca mejor? Es importante transmitir a los padres que cuanto más sanos crezcan y se desarrollen sus hijos, menos problemas tendremos en el futuro. Con una visita al ortodoncista desde los 2-3 años podremos enseñar y ayudar a los padres a darles consejos respecto a la manera de comer, de masticar, de respirar, de dormir… que ayuden a que los niños no solo crezcan con dientes más rectos, sino con mayor simetría en estructuras corporales como la espalda, los ojos, las caderas…. No debemos olvidar que el mejor tratamiento es la prevención. Gracias al equipo multidisciplinar de la consulta que forman, logopeda miofuncional, odontopediatra y ortodoncista ayudamos a los más pequeños a a crecer de manera más saludable .

Tratamientos para todas las edades

Además, en la actualidad, la ortodoncia ha dejado de ser tratamiento casi exclusivo de niños, ya que adolescentes y adultos también pueden acceder a corregir la malposición dental a través de los tratamientos de ortodoncia, por medio de las técnicas de ortodoncias invisibles. Ello ha animado a que muchos adultos accedan a este tipo de ortodoncias.

La doctora Gross señala la comodidad como el elemento diferenciador de la ortodoncia Invisalign ya que “elimina cualquier elemento metálico sobre el diente, que normalmente suele producir molestia, dolor y llagas. Invisalign es extraíble y prácticamente invisible. Es una funda que se quita y se pone sin problemas”, indica. Esta ortodoncia consiste en el uso de unos aparatos invisibles y removibles, que se confeccionan a partir de un modelo virtual de los dientes del paciente tras realizar por parte de la Dra. Gross una planificación virtual del caso (llamada Clinchek).

Estos alineadores se deben usar en buena parte de las horas del día, incluso para dormir pero se pueden retirar para comer y cepillarse los dientes. De esta forma, la higiene bucal se realiza de forma similar a una boca sin tratamiento alguno, permitiendo mantener un nivel adecuado de higiene en ella sin un esfuerzo extra.

