Los hosteleros de Málaga se rebelan por las terrazas que deben 'sacrificar' en Semana Santa

El ansiado regreso de la Semana Santa no está siendo idílico para quienes regentan bares y restaurantes en el centro de Málaga. Los empresarios del sector de la hostelería se han rebelado tras un aviso del Ayuntamiento de Málaga que les obliga a 'sacrificar' una parte considerable de su capacidad de negocio, si por esto se entiende reducir la dimensión de las terrazas al aire libre o renunciar a ellas en zonas por las que, según denuncian, ni siquiera desfilarán las procesiones.

El malestar de los 300 establecimientos que se verían afectados por esta medida ha sido aireado por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, quien criticó "el documento malintencionado" con el que el Consistorio de la capital malagueña les ha notificado "dos días antes" del estallido del fervor cofrade que deberán enfrentarse "a un 50% más" de las restricciones en esta materia que ya sufrieron en 2019".

"No hay nada que reprocharle a la Agrupación de Cofradías, independientemente de la opinión que ellos tengan, es el Ayuntamiento de Málaga la institución que me está quitando las mesas y las sillas y no me da ese plan de seguridad que le están pidiendo los más de 300 negocios que se verán afectados en todo el recorrido; la principal problemática es que hay que hacerlo en calles por las que no pasan los tronos y se basan en un plan de seguridad que todavía se está elaborando", protestó Frutos.

El portavoz de los hosteleros lamentó, igualmente, el escaso margen de tiempo con el que cuentan para intentar buscarle una solución a la situación generada y las pérdidas económicas que sufriría la hostelería malagueña: "También se debe tener en cuenta que la nueva reforma laboral obliga a contratar fijos discontinuos y ahora mismo nos vemos con personal que nos sobra y con mucha materia prima comprada, esto es un agravante más después de todo lo que hemos pasado en la pandemia; estamos a Viernes de Dolores y ya tenemos personal contratado para el Domingo de Ramos, pero no sabemos si podremos utilizar las terrazas", apuntó el presidente de Mahos.

A juicio del empresario malagueño, "antes el primer gran evento después de la pandemia en el que se podría facturar con normalidad" el Ayuntamiento de la ciudad le da al sector "una bofetada con la mano abierta". "Las cartas que estamos recibiendo las hemos puesto en manos de nuestros abogados y nos dicen que son nulas de pleno derecho porque en ellas pone que hay que levantar las terrazas por un informe que se está elaborando, estamos a Viernes de Dolores y el informe no está ni cerrado y, aún así, te levantan las terrazas; es una falta de respeto a uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad por parte de un Ayuntamiento con el que se ha colaborado durante la pandemia, renunciando a ampliar las terrazas para encontrar un equilibro y que, encima, no nos ha dado las ayudas que nos prometió", recalcó el presidente de los hosteleros.

El empresario cuestionó que el aumento de las restricciones se haya ordenado "sin que en los recorridos de Semana Santa se hayan producido tantas modificaciones como para que el incremento de las terrazas a retirar sea tan considerable". "Hay algún recorrido que otro que sí se ha podido modificar pero es algo puntual y nosotros no hemos dicho nada porque entendemos que la Semana Santa es muy importante para toda la ciudad, incluso el 70% de los hosteleros son cofrades y vivimos la propia Semana Santa por dentro y, a la vez, en nuestros restaurantes por la oportunidad de negocio que significa, cada vez que hemos tenido que quitar mesas porque pasaba una procesión lo hemos hecho sin problemas", señaló.

Javier Frutos recordó que, justo ahora que vuelve a celebrarse tras dos años en los que no fue posible por la pandemia, "la Semana Santa es más que nunca un evento de ciudad y lo mínimo es tener en cuenta a todos los sectores que están implicados en ellos". "La de este año va a ser, además, el primer gran evento para uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, como es el de hostelería, pero encima nos ponen más restricciones sin avisar y basándose solo en algo que todavía es una propuesta y lo único que tienen en firme es un informe que todavía se está elaborando", reiteró.

Para intentar buscarle una salida a esta situación, Mahos celebró una asamblea con los empresarios afectados. Y uno de los acuerdos adoptados fue el de mantener con carácter urgente una reunión con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a pesar de que no tenían concertado ningún tipo de encuentro con él y se veían obligados a forzarlo para trasladarle las reivindicaciones del sector, en las vísperas más inmediatas de la gran semana cofrade. Eso sí, el Gobierno municipal los ha recibido al mediodía de este viernes y se celebró una reunión para abordar la problemática.

"Nos hemos quedado bastante perplejos por la situación que estamos viviendo esta semana, llevamos desde Navidad solicitándole al Ayuntamiento el plan de seguridad de la Semana Santa pero no se ha hecho; hemos estado en reuniones con la Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento pero nunca hemos tenido encima de la mesa ese plan de seguridad hasta que nos hemos llevado la sorpresa mayúscula de que el plan lo hemos tenido este miércoles por la tarde y su afección, en comparación con 2019, es que hay un 50% más de terrazas que se deben quitar respecto a las que nosotros teníamos incluidas", insistió Frutos.