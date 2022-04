Málaga registra una decena de fallecidos por Covid en los últimos tres días

Málaga continúa arrojando cifras que no favorecen a la evolución de la situación epidemiológica de la provincia. En los últimos tres días, los casos positivos vuelven a superar el millar. Si bien es cierto que el elevado número de contagios que continúa registrando la provincia no se está trasladando a la tasa de incidencia acumulada, el número de personas que continúan perdiendo la vida a causa de este virus es preocupante.

La provincia lamenta hoy la muerte de diez personas a causa de este virus. La última actualización ofrecida por la Consejería de Salud y Familias se publicó el pasado martes, por lo que en tan solo tres días el número de fallecidos repunta hasta alcanzar la decena de decesos. Este repunte eleva el total hasta los 2.364 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

Del mismo modo, los contagios se elevan hasta los 1.184 registrados en esta nueva actualización de Informe Covid-19 en Andalucía. Los casos de coronavirus no han logrado bajar del millar en los últimos siete informes publicados. No obstante, esta realidad no se refleja en la tasa de incidencia acumulada, que disminuye en la provincia hasta 329,4 casos por cada 100.000 habitantes.

En la capital, el indicador también desciende. Con 276,6 casos, la incidencia baja al riesgo medio del semáforo epidemiológico. En los distritos sanitarios ocurre lo mismo. Únicamente la Axarquía se encuentra todavía en riesgo alto, con 351 casos. La Vega, con 295,5 casos; Serranía, con 272,9 casos y el distrito Málaga, con 269,3 casos también descienden a riesgo medio. Por su parte, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce se encuentran ya en riesgo bajo, con 161,6 y 176,6 casos respectivamente.

En cuanto a las hospitalizaciones, en los últimos tres días se han registrado 46 ingresos en las plantas Covid de los hospitales malagueños. En las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia únicamente se ha notificado una hospitalización.

A nivel andaluz, la comunidad registra hoy 4.802 positivos y 35 fallecidos. La incidencia de Andalucía desciende hasta los 278 casos por cada 100.000 habitantes mientras que en los últimos tres días se han producido 181 hospitalizaciones en planta y nueve en UCI.

En lo referente a la vacunación, en las últimas jornadas se han administrado en la provincia 4.140 dosis de la vacuna contra el coronavirus. El porcentaje de inmunizados con primeras dosis se sitúa en un 84,8% y el de segundas pautas en un 82,7%. A día de hoy, estos datos no presentan diferencias considerables.

Sí lo hacen, no obstante, las cifras de la vacunación pediátrica. Con una dosis, el 48,1% de los menores de 5 a 11 años -60.244 niños malagueños-. Con la pauta completa, por su parte, el 36,1% de esta población -45.151 menores-.