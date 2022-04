Diez días después de la jornada inaugural del Congreso Nacional del PP, la elección del malagueño Elías Bendodo como coordinador general sigue alimentando los mentideros de la política en todos los ámbitos territoriales. Estas son algunas de las claves que atraviesan los efectos malagueños causados por el protagonismo adquirido por Bendodo en la renovación del aparato de la madrileña calle Génova, que ha capitaneado el gallego Alberto Núñez Feijóo.

La mudanza de Bendodo. Mientras se corrobora ante la actualidad que Elías Bendodo ha sido el ‘fichaje estrella’ del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo, su ascenso ha agitado los debates parlamentarios andaluces y su futuro en Madrid ha cobrado en las declaraciones del político malagueño un halo de misterio. Dado que compaginará la sede de la calle Génova con el palacio sevillano de San Telmo hasta que no se consumen esas elecciones autonómicas que apuntan al mes de junio, la mudanza real de Elías Bendodo a la capital de España se produciría en septiembre. A partir de ese momento, y con más de un año de antelación respecto a la meta prioritaria de las Elecciones Generales, Bendodo se centrará en la sede de la madrileña calle Génova en el cometido de ‘escudero inmediato’ que le ha confiado el líder orensano de la formación de centro-derecha. El político malagueño no se marchará solo y estará acompañado en su periplo madrileño por algunos de sus actuales colaboradores en la Junta de Andalucía. Otras de las consecuencias de su nueva dimensión política, muestran a Elías Bendodo con una actividad muy prolífica en los medios de comunicación nacionales y con un tirón mucho mayor en el moderno universo de internet. En su entorno se asiste con expectación al modo en el que se han disparado sus cifras de seguidores en las principales redes sociales. Y eso que solo ha dado sus primeros pasos bajo los intensos focos de la política nacional.

La presidencia provincial. Aunque el propio Feijóo dejara caer el fin de ciclo horas después de nombrarlo número 3 nacional, Elías Bendodo no abandonará todavía la presidencia del PP de Málaga. De momento, el partido seguirá como hasta ahora y se dejará llevar por la sintonía del equipo que une a Bendodo en la cúpula con Patricia Navarro, José Ramón Carmona, Francisco Salado, Margarita delCid yElisa Pérez de Siles. Eso sí, lo normal sería que Bendodo no lleve hasta 2025 este cuarto mandato que renovó el 7 de marzo de 2021 y alarga desde 2008 su presencia en el poder orgánico malagueño. En caso de producirse a medio plazo su relevo, quien más papeletas tendría para asumir la presidencia sería la secretaria general del partido y delegada de la Junta, Patricia Navarro.

El relevo de Montesinos. Otra de las consecuencias del ‘efecto dominó’ está relacionada con el hecho de que Pablo Casado instalara, en su momento, a Pablo Montesinos como cabeza de lista del PP por Málaga al Congreso de los Diputados. Aunque el pasado lunes no hizo coincidir su renuncia al escaño de la Carrera de San Jerónimo con la de Pablo Casado, Montesinos formalizará en los próximos días su marcha de la actividad política para regresar al periodismo y su lugar en la Cámara Baja será ocupado por Ángel González. De este modo, el edil antequerano recupera el acta de diputado que ya tuvo entre 2008 y 2019, hasta que la pérdida de parlamentarios en Málaga lo dejó fuera. Se da la circunstancia de que González conoció a Montesinos en su rol de periodista que seguía la actividad diaria del partido en la calle Génova, cuando él trabajaba a las órdenes de Mariano Rajoy en el aparato. Precisamente, el regreso de González a la dirección nacional planea sobre las quinielas que lo sitúan nuevamente como secretario de Organización. El retorno de su valedor Juan Carlos Vera y las buenas relaciones del antequerano con el PP gallego le confieren cierta lógica a la posibilidad de que secunde a Miguel Tellado, el hombre al que Feijóo le ha confiado tanto la vicesecretaría de Organización como el timón del partido en su comunidad. De momento, González prefiere no darle pábulo a las especulaciones y no quiso pronunciarse tras ser consultado por este diario.

El triunfo antequerano. La vuelta a Madrid de Ángel González no es la única buena noticia que el PPde Antequera ha recibido en los últimos días. Su presidente local y número 3 del PP de Málaga, el concejal y parlamentario andaluz José Ramón Carmona, fue situado por Elías Bendodo entre los 30 vocales que anunció Feijóo para la Junta Directiva Nacional durante el congreso. El orden alfabético propició que el gallego pronunciara el nombre de Carmona justo después del de su compañera, la consejera de Fomento granadina Marifrán Carazo, lo que colocaba a dos personas vinculadas a la Ciudad del Torcal entre los cuatro andaluces de esa treintena. Además, González también estará en la Junta Directiva porque que se trata de un órgano que actualmente cuenta con más de 400 integrantes, entre los que aparecen como miembros natos los diputados, senadores, presidentes de diputaciones o alcaldes de grandes ciudades como Francisco de la Torre.