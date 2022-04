El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este lunes en que la entidad bancaria Unicaja "no tiene problemas" porque es "sólida, solvente, basado en la solidez de Unicaja anterior" y ha precisado que "no digo que Liberbank no tuviera su solidez, pero por algo se hizo esa fusión".

"El problema está en la Fundación, que tiene que cumplir lo que ha dicho el Protectorado de Fundaciones Bancarias y tiene que hacer, conseguir, una actuación donde con los nombramientos de consejeros que haga no cambien esos números: 60% de Unicaja y de 40% Liberbank", ha dicho. Unicaja Banco califica de "rotunda falsedad" que se vaya a ir de Málaga y rechaza las "injerencias políticas" Así lo ha señalado de la Torre tras ser cuestionado por un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que daba su apoyo "a Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco". "El problema no es la entidad. El problema es Fundación Unicaja que no debe olvidar sus orígenes y sus raíces malagueñas y andaluzas y no puede cambiar la relación 60/40 en la fusión. Ese es el problema. Lo digo alto y claro", escribió de la Torre tras un comunicado del consejo de administración de Unicaja. El alcalde ha aludido a la fusión y ha reiterado que "los problemas no los tenía Unicaja, vamos a dejarlo así claro, estaban más bien en la otra entidad, pero la realidad es que hay ahora una entidad sólida, suma de todo, pero suma de que hay un 60% que viene de Unicaja de siempre, la que era andaluza con las cajas malagueñas --Ronda, Antequera, la provincial, más Almería, más Cádiz, luego Jaén, etcétera-- el problema está en la Fundación". Medel se mantiene al frente de la Fundación Unicaja tras salvarse con su propio voto Al respecto, De la Torre ha incidido en que Fundación Unicaja "tiene que cumplir lo que ha dicho el Protectorado de Fundaciones Bancarias y tiene que hacer, conseguir, una actuación donde, con los nombramientos de consejeros que haga, no cambien esos números de 60% de Unicaja y 40% de Liberbank". "Queremos una entidad que sea cohesionada y que tenga en cuenta todos los territorios españoles donde está presente la suma de las dos entidades, pero donde el peso en los puestos directivos, la realidad de vida que se crea en cada ciudad, no se pierda la parte que ha tenido Málaga, Andalucía, ha tenido por ser la sede con el 60% de la entidad nueva", ha señalado.