Arquimea realiza más de 300 test diarios de Covid a viajeros en el aeropuerto de Málaga

La empresa Arquimea Medical, encargada desde hace un año del servicio de pruebas PCR y test rápidos de antígenos del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, ha realizado de media durante esta Semana Santa más de 300 pruebas test diarios a viajeros que parten desde la terminal de la capital malagueña hacia destinos internacionales que exigen un resultado negativo de contagio del Covid para poder entrar en el país. La cifra ha bajado ya de los picos de más de 500 pruebas diarias que se llegaron a hacer en algunos momentos del pasado año, aunque esta primera cita vacacional del año sí ha elevado la demanda respecto a semanas anteriores, donde se venían realizando entre 200 y 250. Además, se estima que en los días de puente (de Jueves Santo a Domingo de Pascua), el volumen ha podido subir a más de 350.

La directora general de Arquimea Medical, Pilar de la Huerta, recuerda que el perfil de los viajeros que se hacen las pruebas en el aeropuerto malagueño es, actualmente, de un 70% de extranjeros que vuelven a sus países de origen tras estar en la provincia de vacaciones y otro 30% de nacionales que vuelan fuera de España. Desde el año pasado se han realizado más de 150.000 pruebas en la terminal, lo que la sitúa en tercer lugar de los aeródromos donde esta empresa gestiona el servicio, sólo por detrás de los de Madrid y Barcelona.

De la Huerta recuerda que hay países que siguen reclamando estas pruebas al margen de que se tenga el pasaporte Covid que acredite la pauta completa de vacunación. «Y luego, aunque parezca sorprendente, hay muchas personas que no se han puesto todavía todas las vacunas, por lo que para viajar tienen que hacerse las pruebas de forma obligatoria», explica. La UE, por ejemplo, sólo pide pruebas en caso de no tener el pasaporte Covid, mientras que Estados Unidos o Marruecos, por contra, las exigen al margen de que la persona esté o no debidamente vacunada. El país marroquí, además, pide expresamente PCR a los viajeros, aunque lo cierto es que los test de antígenos, en general, van ganando poco a poco terreno a medida que la situación sanitaria ha mejorado.

De hecho, ahora mismo, el 80% de los test que Arquimea practica en Málaga son de antígenos y el 20% restante son PCR (muchas de ellas, para el citado caso de personas que viajan a Marruecos).

Los centros de Arquimea cubren el servicio completo de pruebas de diagnóstico de la Covid y cuentan con un sistema de cita previa a través de su web www.travelcovidtestcenter.com que facilita la planificación del viaje, evitando colas y esperas. «Mi recomendación siempre es pedir la cita, aunque ahora mismo sólo suele hacer colas en momentos puntuales o en fin de semana», señala. En el caso de los test de antígenos, los resultados están en 20 minutos, mientras que para los PCR el plazo es de 12 horas (en este caso, la idea es que el viajero se haga la prueba el día antes de viajar). No obstante, existe una PCR rápida con maquinaria especial cuyos resultados están en sólo 35 minutos y que, lógicamente, es más cara (pensada para los viajeros que quieran hacerse el test el mismo día que viajan para enlazar directamente con su vuelo).

El certificado con el resultado de la prueba se envía directamente al mail de contacto del viajero, pudiendo también ser consultado y descargado en la web. Eso sí, acudir sin cita previa es más caro para el viajero: un test de antígenos cuesta 30 euros si se hace programado y 50 se si acude sin cita. En el caso de las PCR el coste es de 79 euros en ambos casos, mientras que para las PCR ultrarrápidas el coste es de 100 euros con cita y de 150 euros sin cita.

Arquimea emplea unas 12 personas en su centro de test del aeropuerto de Málaga, situado en la terminal de salidas y con horario de doce horas (lo habitual es de ocho de la mañana a ocho de la tarde), de lunes a domingo. En un turno trabajan dos enfermeras tomando muestras y cuatro administrativos gestionando los datos. El tiempo de espera para el usuario que va con cita es inferior a los cinco minutos. Según comenta De la Huerta, este servicio en el propio aeropuerto facilita los preparativos al viajero.

La prestación del servicio fue adjudicado por Aena en marzo de 2021 a la UTE formada por la tecnológica Arquimea junto al grupo hospitalario Recoletas, GTT y LagGenetics. La empresa presta estos servicios de diagnóstico preventivo de test de detección del Covid-19 en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Xerez, Santiago de Compostela, los de Canarias, Reus y Girona.