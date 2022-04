El Ayuntamiento vota en contra del traslado de la EBAR del Jaboneros

Por un voto de diferencia -8 en contra y 7 a favor- el Consistorio rechazó este lunes en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental hacer cumplir los acuerdos plenarios de años pasados sobre el traslado de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del arroyo Jaboneros, construida por Emasa en una zona verde y en terrenos del Ministerio de Fomento.

Como este lunes informó La Opinión, se trató de la votación del segundo y último punto de una moción presentada por Unidas Podemos sobre este polémico equipamiento, criticado por los vecinos que viven junto a él por entender que es ilegal, además de por las molestias que causa en forma de malos olores, vibraciones y aguas residuales en las casas.

Sí se aprobó por unanimidad el punto primero, que instaba a cumplir la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, que como adelantó este diario, anulaba la resolución municipal de 2018 que rechazaba revisar de oficio dos resoluciones que en 2005 hicieron posible este equipamiento municipal en zona verde.

El punto segundo fue desestimado después de que la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, rechazara a su vez la enmienda propuesta por la concejala de Sostenibilidad, Gemma delCorral, que pidió que se incluyera que el traslado contara tanto con el consenso vecinal como con viabilidad técnica.

Antes de la votación intervino Manuel Hijano, el vecino que vive pared con pared con la EBAR y al que el Juzgado de lo Contencioso acaba de darle la razón. «Mi familia lleva 17 años con los derechos constitucionales afectados, ustedes no son serios», denunció y criticó que el Consistorio eliminó en el PGOU de 2011 «en fraude de ley» la calificación de sistema técnico del terreno y lo cambió por zona verde, pero no trasladó la EBAR, cuando donde se instaló «era y es zona verde, antes, durante y después de su construcción». «Ya no les queda nada en qué basar la permanencia de la estación en zona verde salvo el abuso de poder», dijo en referencia a una sentencia del TSJA de 2015 que hacía referencia a este concepto.

La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, que remarcó que Manuel Hijano y su familia tienen «más paciencia que el Santo Job», subrayó que la EBAR es «totalmente ilegal», por estar construida en zona verde y en terrenos de la administración central, además de suponer «un calvario para el señor Hijano y su familia, principalmente».

Remedios Ramos concluyó su intervención leyendo la carta que el 3 de agosto de 2009 le remitió el alcalde Francisco de la Torre a Manuel Hijano, en la que se comprometía a trasladar de sitio la estación, después de una resolución del Defensor del Pueblo que dio la razón a este vecino del Palo. «Estamos en abril de 2022 y esta promesa no se ha cumplido», recordó y aprovechó para pedir que la corporación municipal «acate la ley», en referencia a la última sentencia.

Tanto las portavoces de Ciudadanos como la del grupo municipal socialista, Noelia Losada y Begoña Medina, respectivamente, se solidarizaron con Manuel Hijano y los vecinos de la zona y dijeron comprender sus quejas. Losada, además, apuntó que el cambio de sitio de la EBAR sería «complejo, costoso y requeriría consenso», mientras que la socialista Begoña Medina recordó las mociones de años anteriores que pedían el traslado. «Estamos en 2022 y se está tardando mucho en dar una solución», criticó.

Repuesta de Gemma del Corral

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental Gemma del Corral manifestó que el traslado de la estación de bombeo «tiene que decidirse en el ámbito de la Gerencia de Urbanismo» y subrayó que la última sentencia «no entra a valorar el fondo del asunto sino la forma».

Del Corral indicó además que, aunque se trate de una decisión de la GMU, la moción no sería retirada y se votaría en la comisión. En este sentido, comunicó que votaría a favor del primer punto sobre el cumplimiento de la sentencia. «Es que el Ayuntamiento tiene que cumplir las sentencias, no tenemos otro escenario posible, como venimos haciendo desde siempre», argumentó.

Con respecto al punto segundo que pedía el traslado, Gemma del Corral propuso como enmienda, rechazada por Unidas Podemos, en primer lugar, «que la solución pasa por reubicar la estación con el consenso de todos los vecinos, porque defendemos los derechos de una familia pero también el interés general de la ciudad y para dejar de perjudicar a un par de personas no podemos perjudicar a cientos de miles».

En segundo lugar pidió que el emplazamiento fuera «técnicamente viable, para que permita la imprescindible interconexión en el sistema integral del saneamiento de la ciudad».

Tras esta votación, lo que sigue adelante es la vía judicial, pues tras la última sentencia firme el Ayuntamiento deberá revisar de oficio, es decir, examinar si hay motivo para anular las dos resoluciones que hace 17 años pusieron en marcha la EBAR más polémica de Málaga. Como manifestó este lunes a este diario Gonzalo García Weil, abogado de Manuel Hijano, con esta sentencia «al Ayuntamiento se le está quedando pequeño el campo de juego, el margen de maniobra es corto».