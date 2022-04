El anhelado adiós a la mascarilla en interiores

El Consejo de Ministros aprobará hoy eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores. Así, y tras publicarse en el BOE, este mismo miércoles entrará en vigor la retirada de esta medida de protección, la última restricción visible de la pandemia de Covid-19.

El uso obligatorio de la mascarilla ha sido una cuestión muy controvertida desde que comenzó a plantearse en el inicio de la crisis sanitaria. El 29 de abril de 2020, cuando en menos de dos meses la pandemia ya había sacudido a todo el país, Fernando Simón comenzó a abordar la cuestión sobre si hacer de esta una medida obligatoria. Por aquel entonces, la propuesta del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad se topó con las discrepancias de la sociedad.

Finalmente, el 17 de mayo se aprobó el uso obligatorio del tapabocas, tanto en interior como en exterior. De este modo, el día 21 de ese mismo mes entraría en vigor una medida que nos ha acompañado hasta día de hoy, al menos en espacios cerrados. Para algunos fue considerada excesiva, mientras que para otros era una decisión que llegaba tarde.

Desde entonces, la cuestión de la mascarilla ha estado siempre sobre la mesa del debate social. Durante más de doce meses, su utilización fue de obligado cumplimiento tanto en el exterior como en el interior, lo que llevó a establecer un precio máximo. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos lo fijó en 0,96 euros la unidad, precio que se vería rebajado en noviembre de 2020, tras la reducción del IVA del 21% al 4%, pasando así a costar 0,72 euros.

Un año después, su uso sería eliminado en espacios exteriores, siempre que se pudiese garantizar la distancia de 1,5 metros entre personas. El 26 de junio de 2021 se acababa así con la obligación de una de las restricciones que más polémicas ha suscitado. Menos de seis meses duró la decisión pues, a las puertas de la sexta ola de Covid-19, su uso se impuso de nuevo.

Así, el tapabocas en espacios exteriores volvió a instaurarse el pasado 23 de diciembre. Una decisión muy cuestionada por distintos sectores de la sociedad, entre los que se encontraban expertos en epidemiología y virología, que defendían que su eficacia en el exterior era limitada. Poco más de un mes estuvo en vigor esta medida, que volvió a suprimirse el pasado 10 de febrero.

La mascarilla se eliminó así al aire libre, aunque su uso seguía siendo recomendable en aglomeraciones y siempre que no se pudiese garantizar la distancia interpersonal. La obligatoriedad de esta restricción en el exterior ha estado marcada por las idas y venidas, mientras que en el interior esta medida ha sido irrevocable. Hasta ahora.

¿Cuándo llevarla?

A partir de mañana, la mascarilla dejará de ser obligatoria también en espacios interiores, salvo algunas excepciones. Su uso seguirá siendo imperativo en hospitales, centro de salud, residencias, farmacias y transportes públicos. Por contra, esta medida de salud pública se eliminará en escuelas, hostelería, centros comerciales, gimnasios, recintos culturales -teatros, cines, museos...- y empresas, a decisión de cada una.

La utilización del tapabocas seguirá siendo recomendable cuando haya aglomeraciones, al igual que en el exterior. Esta decisión ha sido muy aplaudida en algunos sectores, donde el hartazgo por la pandemia comenzaba a hacer mella. Para otros, sin embargo, esta anhelada decisión ha sido precipitada.

Algunos expertos ya alertaron de que para llevar a cabo esta actuación, la tasa de incidencia acumulada a 14 días debería situarse por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Además, defienden que para proceder a eliminar la mascarilla en el interior deberían adecuarse la ventilación y renovación del aire en estos espacios.

Otros, aseguran que el nivel de contagio continúa siendo todavía muy elevado, aunque si bien es cierto, la ocupación hospitalaria ya habría alcanzado los niveles contemplados para esta eliminación. En Málaga se sitúa a día de hoy en un 4,17% en las plantas Covid y un 2,17% en UCI.

Por su parte, el virólogo José Antonio López aboga por la responsabilidad individual: «Después de dos años de pandemia, todos somos conocedores de las medidas que nos podrían venir bien para estar protegidos, no tenemos que seguir tutelados por el Gobierno. Que deje de ser obligatoria en interiores no nos obliga a no ponérnosla. Podemos seguir siendo responsables y espero que sigamos siéndolo. Siempre será mejor que ir sin ella».