Cortijo Jurado, ese viejo caserón que se alza en Campanillas, a pocos kilómetros de la capital, se ha convertido desde hace años en una de las casas encantadas más populares de España y, por supuesto, en la Capilla Sixtina del misterio en Málaga.

No es para menos, teniendo en cuenta las leyendas que nos hacen viajar al periodo comprendido entre su construcción en 1835 y el año 1926. Durante ese tramo temporal, la enorme vivienda fue ocupada por importantes personajes de la alta burguesía de nuestro país, desde sus primeros dueños, la familia Heredia, hasta la poderosa familia Larios, pasando por apellidos de gran calado como los Loring y los Livermoore.

Dichas tradiciones, ancladas en la memoria popular de los ancianos de Campanillas, sugieren que algunos de sus habitantes habrían raptado a muchachas del entorno para luego trasladarlas hasta la capilla de la finca, donde habrían celebrado con ellas macabros rituales satánico-sexuales. Las habladurías apuntan a que los cadáveres eran posteriormente trasladados por medio de un túnel subterráneo que uniría la hacienda con Cortijo Colmenares, una finca situada a kilómetro y medio de la primera, y que entre finales del siglo XIX y principios del XX perteneció a los mismos dueños. Una vez en aquel enclave más discreto, se cree que se deshacían de los cadáveres arrojándolos al cauce de un río cercano.

De ser cierta esta leyenda negra, y si damos por buena la teoría parapsicológica que afirma que los lugares donde han ocurrido sucesos luctuosos quedarían marcados, se explicaría por qué tantas personas han vivido lo imposible dentro del cortijo. Son muchos los vecinos y curiosos que han visto extrañas sombras en las ventanas y que han escuchado voces y gritos que provenían de estancias que estaban vacías. Además, se cuentan por decenas los senderistas que, dentro del edificio, han vivido descensos bruscos de temperatura, han comprobado cómo algunos objetos se han movido solos, les han tirado de la ropa o de la mochila, han escuchado susurros tras ellos cuando estaban completamente solos y han visto figuras que aparecen y desaparecen de manera espontánea.

Y no se trata de fenómenos que sólo ha percibido el ser humano, ya que también han sido registrados por el material sensible: montones de fotografías donde aparecen reflejos y columnas de luz que no deberían estar ahí, vídeos en los que hay presencias que se manifiestan de manera increíblemente descarada y, sobre todo, psicofonías donde aparecen nombres, datos y fechas que parecen entroncar con los años oscuros del cortijo más famoso de Málaga.