El azul nazareno ilumina la estancia en una tertulia promovida por el amigo Antonio Checa, abogado malagueño siempre inquieto por la cultura local. «Todos tenemos un pasado que no te puedes ni imaginar», me comenta Leticia Salvago con una mirada chispeante que brilla en toda la habitación. Esta arqueóloga curtida por la experiencia y la ilusión que ahonda en cada uno de sus trabajos tanto históricos como creativos, vive convencida que la transversalidad se constituye en el engranaje que facilita la interrelación: todo está comunicado con todo. Me confirma entusiasmada: «En lo oculto hay más luz aunque sea invisible. Tenemos que jugar con la imaginación y las ideas».

Tras años de apasionado estudio, junto con su cómplice y socio José Antonio Hergueta -Proyectos MLK- han desplegado la ‘Guía de los espacios visibles e invisibles de la Málaga Fenicia’, una obra divulgativa, con una edición muy cuidada, que cuenta con las ilustraciones de Natalia Resnik y el diseño de Elisa Romero. Este cautivador libro pretende fijar la vista de los malagueños en su ciudad de más de 3.000 años para revelarnos, fuera de los ámbitos académicos, el patrimonio increíble que pisamos a diario y reivindicar la gran monumentalidad que posee Málaga, proyectando su gran valor y buscando el reconocimiento de sus habitantes y visitantes. El logro de esta guía, editada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga que se presenta mañana, 21 de abril, en el CAC a las 19.00 horas, viene motivado por acercar al malagueño a su propia historia y hacerlo partícipe de la misma, pensando que formamos parte de ella y que está en nuestra genética, «somos muy fenicios», apunta Leticia. Una obra esencial para descubrirnos y sentirnos afortunados por pertenecer a una civilización milenaria, vinculándonos con los vestigios fenicios que lo evidencian. Excelente guía. Enhorabuena.