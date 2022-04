"Hay que normalizar la situación, no podemos seguir así eternamente"

Las mascarillas han dejado de ser obligatorias en interiores después de su aprobación el pasado martes del Consejo de Ministros. ¿Cómo están viviendo los comercios malagueños esta primera jornada sin mascarillas en interiores?

A pesar de la medida, muchos clientes y empleados siguen utilizando el cubrebocas en los establecimientos. No existe una percepción única de la primera jornada sin mascarillas. Hay comercios que ven más gente sin el cubrebocas: "Hay más gente sin mascarilla evidentemente pero también hay quienes las usan", comenta Eduardo trabajador de Fotovega.

Otros establecimientos sí observan que sigue habiendo muchos clientes con mascarillas. Es el caso de Jessica, empleada de la zapatería PAYMA. "De momento estamos viendo mucha gente con mascarilla". Entre los motivos del uso de la mascarilla en interiores, se encuentran la prudencia pero también el desconocimiento. Así lo asegura Luis, trabajador de Pull & Bear: "Hay clientes que no se acuerdan de que ya no es obligatoria la mascarilla. La mayoría de los clientes que sí saben de la medida han decidido no llevarla".

Hay comercios que afirman que no han notado la diferencia respecto a otros días. "Está siendo una jornada bastante normal respecto a otros días. La sigue sigue entrando con su mascarilla, otros nos preguntan si pueden entrar sin ella. Hay mucha prudencia", explica Laura, trabajadora de La Casa de las Carcasas.

Eduardo ha decidido continuar con la mascarilla en la tienda donde trabaja por decisión propia "No me supone ningún cambio seguir con la mascarilla y creo que es una medida que se puede mantener sin problema". Otros empleado siguen utilizándolas por imposición de su empresa: "Nos han dicho que esperemos dos semanas más por prudencia", asegura Yariza, trabajadora de Ale-Hop.

Respecto al sector hostelero, hay quienes se han sorprendido en esta primera jornada sin mascarillas. José, trabajador de El Pimpi explica que se siente "un poco molesto" con la situación porque ve a algunos clientes con la mascarilla mientras que él no la lleva". "La echamos de menos", comenta. "Yo tenía ganas de quitármela ya, la verdad". Hay clientes que se alegran por la entrada en vigor de la medida. Ana y Rubén son dos clientes del Café Madrid. "Nosotros hemos ido a todos los sitios sin mascarilla de momento, pero sí hemos visto a gente que las sigue utilizando. "La mayoría de los que hemos visto con la mascarilla eran personas mayores", explican.

La medida ha provocado variedad de opiniones, con detractores y defensores. Hay quienes creen que es precipitada: "Para la calle está bien porque estamos al aire libre, pero veo mal que no se mantengan las mascarillas puestas", ha explicado Jessica. José también opina que se tenía que haber esperado un poco para evitar algún repunte después de Semana Santa. Este mismo argumento es el que defiende Alejandra, trabajadora de la tienda Mosaico Vintage: "Ha habido muchas aglomeraciones de gente sin mascarilla".

Entre los que apoyan la medida está Eva, empleada de Toni Pons: "Vemos absurdo seguir usando las mascarillas mientras tengamos unas medidas como mantener las puertas abiertas por ejemplo". "Ya está bien porque tampoco usábamos las mascarillas correctamente", comenta Yariza. "Hay que normalizar la situación, no podemos seguir así eternamente", afirman Ana y Pablo. Hugo, empleado de la tienda del Málaga CF, tampoco utiliza la mascarilla en interior porque confía en la eficacia de las vacunas. "Está por ver cómo avanza la situación, pero con la mayoría de personas vacunadas lo veo con optimismo".

Respecto al fin definitivo de las mascarillas, muchos empleados confían en que el verano sea la fecha para despedirnos del cubrebocas. "En verano con el calor y el buen tiempo la gente va a dejar de usar las mascarillas", comenta Alejandra. Pero también hay quienes creen que las mascarillas van a acompañarnos durante mucho tiempo: "Creo que no se terminarán de ir nunca realmente. Por imposición no, pero por voluntad propia para evitar resfriados u otros virus puede ser", comenta Marina, empleada de La Casa del Libro.