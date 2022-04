El PSOE renueva su lista al Parlamento andaluz por Málaga

Importante renovación en la lista del PSOE por Málaga para las próximas elecciones autonómicas de junio. Ni Javier Carnero ni Beatriz Rubiño ni Francisco Conejo repetirán. Sí irá José Luis Ruiz Espejo, anterior secretario provincial, que pactó su reválida en estas candidaturas cuando se produjo la colisión entre espadistas y susanistas. No obstante, algunas fuentes sitúan próximamente a Espejo como candidato a la alcaldía de Antequera. Sí estará en la candidatura el actual senador José Aurelio Aguilar, de posible número uno, y la concejala en Málaga Alicia Murillo, persona de plena confianza estos años en la estrategia del secretario general, Daniel Pérez. Murillo iría de tres. Los nombres están aún por ordenar y en plena discusión, dado que el proceso oficial se prolonga a partir de ahora durante tres días, jornadas en las que las agrupaciones habrán de discutir y votar, si bien ya está claro por dónde van las preferencias de la ejecutiva.

Uno de los puntos sin embargo más espinosos ha sido la inclusión o no del exconsejero Javier Carnero, al que no pocos ven como un valor absurdamente postergado. Bien podría decirse que estas elecciones suponen el fin de la influencia, y de la presencia pública, de Conejo, fiel a Susana Díaz hasta última hora y factótum de la organización en los últimos años. Beatriz Rubiño paga su susanismo también (fue una de las portavoces de la candidatura frente a Espadas) con la exclusión de la lista. La 'limpieza' es absoluta.

Otros nombres que se incluirán en la lista son Blanca Fernández Tena, de Marbella; Víctor González Fernández, de Vélez; Patricia Gutiérrez Román, de Nerja; Emma María Molina, de Estepona; Ana Villarejo Gil, de Juventudes Socialistas; y Juan Alcover Robles, de la agrupación Centro de Málaga.

Una lista bendecida por Espadas

La existencia de una propuesta bendecida por Juan Espadas para las listas provinciales de las elecciones andaluzas evidencia que el PSOE de Andalucía ha trabajado a marchas forzadas en las últimas semanas, a medida que iba cobrando fuerza la posibilidad de que la cita con las urnas se adelantasen al mes de junio.

Según relataron a La Opinión de Málaga fuentes cercanas a la formación socialista, la elección de los candidatos se ha acelerado ante la posibilidad de que la convocatoria electoral se produjese esta misma semana, coincidiendo con la celebración en Málaga del Consejo de Gobierno.

De hecho, la cúpula socialista andaluza ha trabajado sobre la tesis de que los comicios se celebrarían el 12 de junio, aunque esta opción tan alimentada en el seno del propio Gobierno andaluz ha sido desechada por Juanma Moreno con el objetivo puesto en la segunda quincena del mes en el que estalla el verano.

Inicialmente, Espadas le había dado bastante fuerza a la hipótesis del 26 de junio como posible fecha electoral pero, a la postre, se decidió afinar en la elección de los equipos como medida preventiva ante los rumores que le daban a la convocatoria de las urnas un carácter de lo más inminente.

Con su maquinaria electoral ya engrasada bajo los amagos de Juanma Moreno, el PSOE de Málaga ha criticado este miércoles la misteriosa actitud que mantuvo el presidente andaluz del PP tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el Museo Picasso. Su secretario general y portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, se alineó con el discurso de Juan Espadas y le exigió a Moreno que "convoque ya las elecciones y acabe con la propaganda". "Estos días estamos comprobando la frivolidad del presidente de la Junta, primero reflexionando llevando un trono, luego diciendo que las elecciones no serán en domingo, solo está jugando con la fecha electoral en función de cuando le conviene", apuntó. A juicio de Pérez, el presidente del Gobierno andaluz "debe convocar las elecciones ya porque su proyecto está acabado".

"El gobierno andaluz de PP y C's no ha finalizado nada que no se haya puesto en marcha por gobiernos socialistas; por ejemplo, en Vélez-Málaga habían prometido una autopista para el agua pero no hay ni un carril para un patinete, tampoco sabemos cuántas veces van a ir a anunciar el tercer hospital en la capital", agregó Pérez con una agresividad que denota la cercanía de la campaña electoral.