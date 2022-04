El Puerto de Málaga espera a más de 70.000 cruceristas entre mayo y junio

Comienza la temporada alta para el turismo de cruceros en el Puerto de Málaga. La vuelta a la normalidad supone una recuperación del sector, lo que indica que se vuelven a las cifras anteriores a la pandemia de la Covid-19.

Por lo que, el Puerto de Málaga espera recibir a 70.000 cruceristas entre mayo y junio. Lo que se traduce en un total de 96 escalas entre estos meses.

Esta recuperación ya se ha dejado notar durante el primer trimestre, ya que Málaga recibió un movimiento de 63.438 pasajeros correspondiente a Málaga y Melilla.

Desde la Autoridad Portuaria esperan poder cerrar el año con cifras similares a las del año previo a la crisis sanitaria: "En 2019 se hicieron 300 escalas y hubo unos 500.000 cruceristas", asegura Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.

Y aunque, aún es pronto para cifrar cuántos pasajeros espera la ciudad en su segundo trimestre, todo apunta a que los datos serán óptimos: "Esperamos que en la temporada fuerte, que es la de primavera y otoño, los datos se incrementen", recalca Rubio.

Desde principios de mes hasta el 20 de abril, en el Puerto han atracado 17 cruceros. Para el resto del mes se esperan que atraquen el Muelle Uno, 25 cruceros En mayo, 34 barcos serán los que lleguen; mientras que en junio se esperan 15.

La relajación de las medidas sanitarias ha supuesto un respiro para los cruceros, ya que gracias a esto han podido ampliar sus niveles de ocupación. La vuelta a la normalidad permite a los barcos aumentar el número de pasajeros, pasando de 40% al 60%. Los 66 cruceros programados ya para estas fechas, cuentan con una capacidad total de 118.307 pasajeros, de los cuales solo podrán venir el 60 por ciento.

Una recuperación que Carlos Rubio califica de "lenta", ya que "los barcos aún cuentan con muchas restricciones, mientras que un avión puede ir completamente lleno".

Málaga epicentro de cruceros

Málaga estará presente en la feria internacional 'Seatrade Global Cruise', que tendrá lugar en Miami. Del 25 al 28 de abril de 2022, el Centro de Convenciones de Miami Beach dará la bienvenida a la comunidad de cruceros y en los que Málaga reafirmará su postura como epicentro de cruceros.

"Es el mayor evento de cruceros del mundo y se reúnen las principales compañías. En el sur de España, los puertos de Málaga y Cádiz son los mayores epicentros. Nosotros vamos a promocionar el Puerto y Málaga como el destino, cada vez más, de múltiples navieras", asegura Carlos Rubio.

Primeras escalas

Un total de 19 buques de crucero visitarán por primera vez el Puerto de Málaga durante la primavera, superando el número de este tipo de escalas en relación al mismo periodo de 2019.

Uno de los hitos más importantes será la primera escala de 'Wonder of the Seas': la compañía Royal Caribbean International elige Málaga como primer puerto europeo de escala, procedente del Caribe, antes de posicionarse en el Mediterráneo. La fecha prevista será el próximo 30 de abril.

Otras compañías ya tradicionales en el recinto portuario, tales como Norwegian Cruise Line, Carnival y AIDA Cruises, así como navieras dedicadas a un turismo más exclusivo atracarán, por primera vez, en los muelles malagueños.

Turismo de lujo y premium

El tráfico de cruceros de lujo y premium, que ha tomado un impulso muy importante en el Puerto durante los últimos años, mantiene sus cifras durante esta temporada, ya que la mayoría de las 8 escalas en base que se prevén entre los meses de abril y junio pertenecen a este tipo de compañías exclusivas, principalmente pertenecientes a Star Clippers y Silver Seas Cruises.

Coincidencia de 5 cruceros

Por primera vez, desde 2019, se prevé la coincidencia de cinco cruceros en el Puerto de Málaga el próximo 28 de abril, todos ellos pertenecientes a compañías exclusivas de cruceros. Una particularidad de estas cinco escalas es que tres buques de la Companie du Ponant atracarán en el recinto portuario el mismo día.

Esta postal volverá a repetirse en la temporada de otoño, durante la cual se prevé la coincidencia de 5 buques durante varias jornadas.