Así es el crucero más grande del mundo que atracará en Málaga

El 'Wonder of the Seas' es el crucero más grande del mundo y el próximo 30 de abril atracará en el Puerto de Málaga, siendo esta su primera escala en España.

El barco mide 64 metros de ancho, 362 metros de eslora y un peso de 230.000 toneladas. Su capacidad para alojar es de 6.988 pasajeros, cuenta con una tripulación de 2.300 personas. El crucero más grande del mundo cuenta con 8 cubiertas y 2.867 camarotes; el tobogán más alto en el mar; una tirolina de 10 pisos de altura; una enorme piscina con pantalla de cine; tumbonas; restaurante gourmet y atracciones para toda la familia. Asimismo, tiene más de 20.000 plantas reales. Los turistas que viajen en este crucero disfrutarán de las experiencias y los servicios más exclusivos, como una cena de cinco estrellas en el exclusivo restaurante Coastal Kitchen. El Puerto de Málaga espera a más de 70.000 cruceristas entre mayo y junio La embarcación fue inaugurada en Florida donde ha operado cruceros de cinco a siete días. Ahora se lanza a realizar viajes por el Mediterráneo occidental desde Barcelona y Roma a lo largo del mes de mayo. El barco más grande del mundo ha sido construido en el astillero Chantiers de l'Atlantique, en la localidad Saint-Nazaire, en Francia. La construcción del crucero finalizó el 27 de enero de 2022. ¿Quién está detrás del crucero más grande del mundo? 'Wonder of the Seas' es propiedad de Royal Caribbean International, que lleva más de 50 años ofreciendo innovación en el mar. La línea de cruceros sigue revolucionando las vacaciones con itinerarios a 240 destinos en 61 países de seis continentes, incluido el destino de isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean también ha sido elegida "Mejor línea de cruceros en general" durante 19 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards.