Intento de estafa en la Gerencia Municipal de Urbanismo. El organismo ha denunciado ante la Policía Nacional que una persona contactó con Rialsa Obras SL, la adjudicataria de las obras del proyecto de ejecución de un parque canino en Churriana, haciéndose pasar por una empleada de la gerencia para ingresarse con el dinero correspondiente a la obra pública.

Según explican desde Urbanismo, la persona se dirigió a la empresa, especialista en movimientos de tierra y obra civil, para explicarle "cómo tenía que presentar la factura correspondiente a la primera certificación", por una cuantía de hasta 39.408,20 euros.

Desde el ente público sospechan que se obtuvieron los datos necesarios para engañar a la adjudicataria desde la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde es accesible toda la información pormenorizada de los contratos realizados por empresas públicas para obras, servicios y otros proyectos.

Ahí fue donde obtuvo el nombre y cargo de la empleada de la Gerencia Municipal de Urbanismo que figura como vocal de la Mesa de Contratación.

"Parece que consiguió engañar al empleado de la empresa, ya que éste anuló la factura que nos había presentado y nos presentó una nueva cambiando su cuenta bancaria por una cuenta de pago distinta, que se supone que será del tercero que le engañó", continúan desde la Gerencia de Urbanismo.

Afortunadamente, la Gerencia de Urbanismo no cayó en el engaño ya que aseguran que siempre realizan los pagos en una cuenta notificada y acreditada en la Tesorería para cada adjudicatario, no en la que se refleja en la factura de la obra pública. "Sin embargo, parece que hay entes públicos que no siguen esa cautela y sí que pagan en la cuenta que indica la factura, por eso lo intentan", añaden.

Este intento de estafa se ha repetido hasta en otras dos ocasiones, una desde el departamento de Atención Ciudadana y otra a través de Gestión Económica.

"En ambos casos, lo pusimos en conocimiento de Asesoría Jurídica para que se adoptasen las medidas oportunas y, en ambos casos, nos contestaron que lo que procedía era una autorización del Vicepresidente al empleado que había tenido conocimiento de la suplantación de identidad o intento de estafa para que éste fuese a la Policía Nacional a interponer la correspondiente denuncia y así actuamos", concluyen.