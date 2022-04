"Problemas burocráticos": La retirada de la Pérgola de Santo Domingo se retrasa

Han pasado más de veinte días desde que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía remitió a la Gerencia de Urbanismo un escrito solicitando la retirada de la pérgola ubicada junto al torreón de la iglesia de Santo Domingo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha achacado hoy esa tardanza a los "problemas burocráticos" que ha generado la modificación del proyecto de remodelación de la plaza Fray Alonso de Santo Tomás y su entorno cercano, un proyecto adjudicado en abril de 2021 y financiado al 80% con fondos europeos, en concreto a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una inversión cercana a los 934.000 euros.

"Lo que no tiene previsto el contrato es desmontarlo y ese es el problema, absurdamente, pero es así", ha esgrimido De la Torre a preguntas de los periodistas. "No tenemos los precios de esa operación porque no estaba previsto en el pliego. Eso tiene un proceso que en la burocracia consume cierto tiempo. No está el concepto manu militari [por la fuerza]" .

No obstante, el regidor ha insistido en que la pérgola se acabará retirando y que si se ha estado pintando estos últimos días, se debe a que así se especificaba en el contrato y porque "las otras están pintadas, para no dejarla huérfana".

La concejala del distrito Centro, Gemma del Corral, ha ahondado también en la lentitud de los trámites administrativos para reubicar la infraestructura y ha recalcado el "compromiso" del ayuntamiento para modificar el proyecto.

"Esta pérgola se colocó con recursos de un proyecto europeo y en consecuencia la documentación que requiere para su retirada es necesaria implementarla pero yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Existía un compromiso por parte del Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la Junta de Andalucía con el informe que se necesitaba de patrimonio y se retirará seguro. No es necesario temer la permanencia de la pérgola", ha reafirmado.

¿Qué dice Cultura?

Por parte de la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, ha recordado que la nueva disposición de la pérgola corresponde al consistorio malagueño, para lo que su departamento emitió un informe justificativo de impacto en el que se pidió su retirada "a la mayor brevedad posible".

"Eso tiene una tramitación administrativa y una modificación de proyecto y estarán en ello. Yo espero que en breve la retiren. De todas formas entiendo que desde que emitimos la resolución hasta que empezó la Semana Santa es que no hubo tiempo material", ha señalado Carmen Casero.