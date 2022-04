Santiago Jesús Otero Vela forma parte del Coro de la Universidad de Málaga como director desde 2016, aunque fue en 2017 cuando se cerró la etapa de transición del director anterior. El malagueño comenzó su carrera musical en el Conservatorio ‘Pablo Ruiz Picasso’, donde recibió la Mención de Honor en la especialidad de Piano al terminar el Grado Elemental.

¿Cómo es trabajar en el Coro de la Universidad de Málaga?

Es muy interesante porque tenemos la particularidad de que es un coro formado por gente muy heterogénea, como estudiantes, profesorado y antiguos miembros de la universidad o gente ajena a ella. Es un espacio bastante atractivo porque tienes que ‘gobernar’ la música, aunque también influye mucho el resto de cosas que pueden aportar los integrantes del coro para el crecimiento del grupo.

¿Qué hace falta para formar parte del coro?

No existe un perfil concreto. Preferentemente se busca a alguien vinculado a la universidad; es prioritario, al igual que tener una buena salud vocal y pulmonar. También hay que pasar una pequeña prueba para formar parte del coro. Tenemos mucha gente con un nivel muy alto, sobre todo los estudiantes Erasmus, pero también gente aficionada que viene a intentar pasar un buen rato y aprender. A partir de 18 años, cualquiera puede unirse. Ahora mismo la media de edad ronda los 30 y tantos años.

¿Cómo es el ambiente que se respira en el coro?

Al haber tanta heterogeneidad se genera una sinergia muy sana y muy bonita. La gente toma el coro como una responsabilidad porque hay que trabajar, ensayar, algunos conciertos conllevan más compromiso, pero luego el ambiente es muy bonito.

¿Qué género musical le gusta dirigir en especial?

El coro tiene un carácter polifónico. Hemos afrontado programas desde música renacentista hasta un programa de música pop de los años 50 en adelante. Como preferencia particular, me quedo con la música que comprende el periodo entre el Renacimiento y el Romanticismo del siglo XVI al siglo XIX por su riqueza.

¿Cree que es difícil acercar este tipo de música al público joven?

No me es complicado. De hecho en Málaga está habiendo un movimiento que llevan otros grupos corales que llevan este género a los jóvenes, que se sienten atraídos por ella. Creo que tenemos que fomentarla más.

¿De dónde proviene la vocación de ser director de coro y orquesta?

Una vez fui de pequeño a un concierto didáctico, en el que quedé fascinado con esa gama de colores y matices, esa curiosidad por saber cómo funcionaban. Con esa primera experiencia a los 10 años me di cuenta de que eso era lo que me gustaba. Quería moldear esos colores y timbres, tener ese control sobre esos matices para conseguir un resultado total. Al final un director no es más que alguien que reinterpreta lo que un compositor ha hecho.

Además del coro de la UMA, también dirige la orquesta ‘Málaga Camarata’ y la Banda Municipal Maestro Paco Tenorio de Arriate. ¿Cómo compagina trabajar en varios proyectos a la vez? ¿Es complicado?

Quebrándome mucho la cabeza. Lo importante es que tengo gente en cada grupo que me puede echar una mano cuando es posible. Mi trabajo como director es el de manejar la música, hay que ser un poco camaleónico para trabajar en varios proyectos a la vez. No es lo mismo preparar un concierto a capela que ensayar una marcha de Semana Santa. Hay que adaptarse y trabajar en función de las posibilidades que ofrece cada grupo.

También ha dirigido en otros países como Polonia, con la Orquesta de Cámara W. Lutosławski. ¿Qué diferencias nota cuando trabaja en el extranjero?

Suena a tópico, pero la música es la misma para todo el mundo, todos hablamos el mismo lenguaje. Mi función es la de interpretar y ser lo más fiel al trabajo del compositor. En el caso de este concierto de Polonia, fue sobre música española. Mi trabajo fue el de acercar las obras de Albéniz, Turina o Rossini. Fue una experiencia muy divertida porque tenía que explicar unas rítmicas muy nuestras que allí no se entienden.

El pasado 25 de marzo dirigió el Concierto Sinfónico Coral de Cuaresma en la Catedral de Málaga. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué se siente al dirigir una orquesta en un escenario como la Catedral?

Es un verdadero lujo tener la ocasión de acudir a la Catedral. Existe una relación muy estrecha entre la Universidad y la Catedral. Hay que adaptarse a esa acústica tan particular de la Catedral. La primera vez que dirigí en la Catedral fue en la Cuaresma de 2017. Aquella experiencia fue totalmente impactante; ya había actuado como músico, pero cuando te subes a la tarima es como tirarte en medio del océano y descubrir todo lo que hay bajo el mar.