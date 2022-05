"El PSOE no se guarda su carta en la manga, el as de Espadas es visible"

¿Qué ha cambiado en el PSOE de Málaga desde que Dani Pérez es el secretario general y lo eligió a usted como nuevo presidente?

Ha cambiado sustancialmente. Se ha constituido un nuevo proyecto y un nuevo liderazgo. Se ha hecho para mejorar el modelo que había hasta entonces. Se trata de ilusionar a la ciudadanía y creo que, con el cambio, esto se está consiguiendo. Vamos a concurrir a estas elecciones andaluzas mucho más unidos y con más fuerza, si cabe.

En el PP, el presidente es el mandamás; pero en el PSOE parece un cargo simbólico ¿es así en su caso o eso también ha cambiado?

Que cambie respecto al PP, me agrada mucho. En el PP, la presidencia es un cargo ejecutivo. Y en el PSOE, es un cargo institucional aunque también lleva una carga de responsabilidades ejecutivas. Sobre todo, demandadas por el secretario general o por la ejecutiva provincial. Ostentar la presidencia en el PSOE siempre es un honor y un reconocimiento. Es un cargo que en el PSOE tiene mucho respeto, es un plus para conseguir consensos y estar a la altura de las circunstancias.

¿Ha supuesto muchos dolores de cabeza la confección de la lista malagueña para las elecciones del 19-J?

No. Se ha dado un aval desde la militancia para elegir a los compañeros y compañeras que nos van a representar en las instituciones con verdadera dignidad. Se ha conjugado la juventud, la experiencia y la veteranía, y esto hace que lleguemos a todos los segmentos que la sociedad nos exige. En la lista, hay una variedad de responsabilidades. Compañeros que han estado en el municipalismo o en otras instituciones y tienen un contacto muy directo con los vecinos y los colectivos.

¿Se ha intentado conjugar en esa lista a los ‘espadistas’ y a los ‘susanistas’ o tocaba dar una imagen de renovación absoluta?

Eso pasó a la historia. Cuando un partido se sustenta en la democracia interna y en modelos de primarias, es muy difícil que en un momento dado no surja una disparidad de opiniones. Además, la disparidad de opiniones le permite a un partido ofrecerle respuestas a la ciudadanía desde distintos ángulos. En ningún momento se ha percibido que esto fuera para separar a una opción de otra. Aquí hay un líder indiscutible a nivel andaluz, que se llama Juan Espadas. Y a nivel provincial hay otro líder: Dani Pérez.

Pero se ha plasmado la renovación que pedía Juan Espadas al situar primeros a Josele Aguilar e Isabel Aguilera y dejar fuera a tres de los cuatro parlamentarios anteriores, ¿verdad?

Sí. Si lo miramos candidato por candidato, cada uno se suele enmarcar en una determinada sensibilidad. Pero esa sensibilidad no se ha tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta la capacidad, que sean compañeros que gozan de un reconocimiento social importante y que lleven a gala haber hecho una gran labor en sus municipios. Eso es lo que ha imperado, más allá de que en los primeros puestos se pueda ver a compañeros que en las primarias optaron por una opción distinta.

¿Se corre el riesgo de desvestir un santo para vestir otro, al apostar tanto por el municipalismo?

No. En el PSOE tenemos un granero importante de compañeros y compañeras que están preparados tanto para dar el salto como para ocupar otra responsabilidad. En ninguna ciudad de nuestra provincia existe el peligro de que se cree un vacío de estabilidad.

¿Ve al anterior secretario general, José Luis Ruiz Espejo, otra legislatura en el Parlamento de Andalucía o sería un buen alcalde de Antequera y se le presentará a las municipales?

Ya fue concejal de Antequera. José Luis es un hombre que donde esté va a trabajar bien. Es trabajador, honesto y goza de prestigio tanto dentro como fuera del partido. Si se me pide una opinión, yo lo veo cumpliendo el compromiso adquirido. Él va en las listas al Parlamento de Andalucía como número 3 y, si se da el resultado necesario, tendrá el compromiso de esa legislatura de cuatro años. A José Luis lo veo como lo he visto estos años atrás. Trabajando lo mejor que sabe y, lógicamente, en el Parlamento de Andalucía.

¿Es tan complicado como parece que Juan Espadas se convierta en el nuevo presidente andaluz?

No. Es posible que sea el presidente. Juan Espadas está demostrando que se patea Andalucía provincia a provincia, pueblo por pueblo, diciendo lo que va a hacer. Y él dice lo que piensa y hace lo que dice. Al ser el secretario general indiscutible del PSOE de Andalucía, consideramos que para estas elecciones tenemos el as de Espadas. Pero este as de Espadas no es una carta que el PSOE se guarda en la manga. El as de Espadas es muy visible dentro de toda la comunidad. Y eso el ciudadano lo agradece doblemente. Porque los andaluces no podemos permitirnos que la derecha y la ultraderecha gobiernen en Andalucía cuatro año más.

Ese as de Espadas no se ve reflejado en las encuestas, que sitúan al PSOE muy lejos de poder gobernar...

Son encuestas. Las encuestas importantes son las que se hacen el 19 de junio. He vivido desde los 80 todas las elecciones, y se han producido sorpresas. Aunque no considero que Juan sea una sorpresa. Es un as de Espadas visible que nos llevará a cosechar un gran resultado. Nos llevará a la victoria y será el próximo presidente de Andalucía.

¿Sentirá usted que su partido ha fracasado si, al menos, no iguala los 33 escaños de Susana Díaz?

No necesariamente. Desde 2015 para acá, la aritmética política es diferente y ha convulsionado el espectro electoral. La diversidad de partidos hace que se disperse el voto. No vamos a tener como referencia el resultado de 2018. Tendremos como referencia que queremos gobernar y que tenemos un líder y un equipo que van a llevarnos a esa victoria. Que tenemos un proyecto que es recuperar la Junta de Andalucía. Sin ir más lejos, el PP está viviendo de lo que nosotros iniciamos. Si alguna modernización hay que achacarle a algún partido en Andalucía, ese es el PSOE. Lo que está inaugurando el PP obedece a proyectos socialistas. Ni Moreno Bonilla ni el PP tienen autoridad moral para estar continuamente metiendo el dedo en el ojo respecto a la oposición que lidera Juan Espadas. Ni para poner en entredicho todo lo que está haciendo el Gobierno central.

¿Qué pasó en 2018: ganó las elecciones el PP o las perdió el PSOE?

Es inaudito que el PP gobierne con su peor resultado. ¿Que nosotros tuvimos una abstención importante? Sí. Pero somos el partido más votado en Andalucía, aunque por la aritmética electoral no pudimos gobernar. Eso hay que ponérselo en valor al PSOE, no al PP. Quisimos y queremos más.

"Tras los cambios, vamos a concurrir a estas elecciones andaluzas mucho más unidos y con más fuerza"

¿Qué errores cometió Susana Díaz que deberían corregirse?

Es difícil decir a toro pasado que se cometió esto o aquello. Cuando una persona hace una cosa, piensa que está haciendo lo mejor. Luego, el PSOE ha dado muestras de seriedad y consenso. Ha dado un paso adelante para ofrecer un nuevo proyecto. Yo soy partidario de mirar hacia adelante. De decir: se ha terminado una etapa y empieza otra, cojamos a los mejores y que nos representen quienes sean capaz de llevarnos de nuevo a la Junta. Estoy convencido de que el as de Espadas va a dar mucho que hablar. Y bien.

De su respuesta se desprende que, aunque ella fuera la más votada aquí, en el PSOE de Málaga no se echa de menos a Susana Díaz...

No es una cuestión de echar de menos o no. Esto es una carrera de fondo. Una persona termina y le coge el relevo la que va a seguir adelante.