Cudeca, 30 años de cuidados paliativos

La Fundación Cudeca está de celebración. Este año se conmemora el 30º aniversario de su creación. La fundación nació en 1992 con el objetivo de «convertir el proceso de morir en un proceso de vida». Joan Hunt, fundadora de Cudeca, se convirtió en una figura importante en el ámbito de cuidados paliativos gracias a su capacidad de liderazgo y la colaboración de amigos, vecinos, empresas, asociaciones o medios de comunicación.

Tras la muerte de su marido en 1991, Joan decidió crear centros en España como los que había en Inglaterra, con ese modelo de atención propio: un modelo integral, a través de la atención de las necesidades por un equipo de interdisciplinar; integrado, mediante una atención en coordinación constante con el Sistema Sanitario Público Andaluz; e integrador, incluyendo elementos del modelo anglosajón «Hospice», como son el entorno, el voluntariado, la implicación de la comunidad, con el modelo establecido en España de los Cuidados Paliativos.

La persona es más importante que la enfermedad. No se trata de curar una enfermedad, sino de cuidar al paciente

Marisa Martín, gerente y directora médico de la fundación, habla de la idea básica de los cuidados paliativos: «La persona es más importante que la enfermedad. No se trata de curar una enfermedad, sino de cuidar al paciente». Marisa es una de las cofundadoras de Cudeca. Su papel en los inicios de la fundación era aportar asistencia médica.

«En los comienzos de la fundación fue muy importante el apoyo de la comunidad extranjera», comenta. «Con el tiempo el proyecto se ha ido consolidando y el apoyo de la comunidad española es mayor».

¿Cómo se financia Cudeca?

Los cuidados que ofrece la fundación son muy costosos. Por ejemplo, una semana en la Unidad de Hospitalización tiene un coste medio para Cudeca de 2.100 euros; un mes en la Unidad de Día y Rehabilitación supone un coste medio de 525 euros por paciente; o la atención a domicilio supone un coste medio de 1.000 euros por paciente; a los que se suman otros gastos como salarios y mantenimiento de las instalaciones.

La fundación cuenta desde 2006 con una ayuda de la Junta de Andalucía de 5 equipos para los cuidados a domicilio y 10 camas para la Unidad Hospitalaria. También cuenta con subvenciones de ayuntamientos y varias entidades bancarias.

«Nuestra mayor fuente de ingresos son las tiendas de segunda mano», explica la gerente y cofundadora. «Cuando Joan me contó la propuesta de obtener ingresos a partir de tiendas de segunda mano pensaba que no tendríamos éxito, pero me equivoqué. Actualmente contamos con 27 tiendas en la provincia de Málaga, con 700 voluntarios».

Además de estas tiendas, la fundación cuenta con otras fuentes de ingresos como aportación mensual de los socios, una red de voluntarios, eventos solidarios, la recaudación con las huchas de Cudeca, las donaciones en testamentos y herencias, y también con los azulejos solidarios pintados a mano.

Cudeca en tiempos difíciles

La fundación ha vivido varias crisis. En primer lugar, les afectó la crisis de 2008. «En 2012 estuvimos a punto de cerrar la unidad de hospitalización», señala Marisa Martín. «Fue la primera vez que hicimos un llamamiento a la comunidad. La respuesta fue tan espectacular que no tuvimos que cerrarla finalmente. Cudeca no existiría sin la ayuda y la colaboración de la comunidad malagueña».

La pandemia también ha afectado a la fundación. «Hemos vivido una doble crisis», cuenta la cofundadora. «Por un lado, la crisis económica ha provocado ERTES, se han cancelado eventos, se han cerrado tiendas y ajustado el presupuesto. Por otro lado también hemos sufrido ese aislamiento de los pacientes terminales, que se han visto muy solos en sus últimos días. Ha sido una situación muy dolorosa, difícil».

Desde la fundación afrontan la vuelta a la normalidad con ilusión, pero también con prudencia. «Seguimos con las mascarillas FFP2 y otras medidas, ya que nuestros pacientes son personas que corren un riesgo muy alto».

Próximos proyectos

Cudeca ya trabaja en nuevos proyectos para los próximos años. En primer lugar quieren crear la Unidad Pediátrica de Cuidados Paliativos para niños y adolescentes en la antigua casa de Joan Hunt. «Joan siempre ha dicho que cuando ella no estuviera quería que su casa sirviera para cuidar», comenta Marisa Martín. Para financiar este proyecto han puesto en marcha la iniciativa ‘Uno entre un millón’, por la que ya han recaudado 350.000 euros del millón necesario. «Además de esta iniciativa contamos con la ayuda del doctor Yusuf Hamied, que se ha comprometido a financiar el dinero que nos falte». En cuanto a las fechas, esperan que el acondicionamiento de la casa esté listo antes del verano y confían en poner en marcha la unidad a finales de este año o comienzos del próximo.

El otro proyecto que ya está en marcha es el Instituto Cudeca de Estudios e Investigación en Cuidados Paliativos. El instituto tiene como sede el Centro Yusuf Hamied, inaugurado el pasado 20 de abril junto al Centro de Cuidados Paliativos de Cudeca en Benalmádena. La fundación está muy agradecida a la labor del doctor Yusuf Hamied: «Se fue Joan, pero con Yusuf nos han dejado otro ángel».

Con motivo del 30º aniversario de la fundación, han organizado una serie de eventos como cenas de gala o conciertos, como el de Chucho Valdés, el cual viven con especial ilusión. «Su padre Bebo Valdés dio un concierto en el 20º aniversario, y ahora Chucho va a repetir porque tocó también en el 25º aniversario». También se celebrará la Marcha por Cudeca-Walkathon, el 28 de mayo, que será presencial tras dos años de virtualidad por la pandemia; y las Jornadas Científicas de Cuidados Paliativos Pediátricos y del Voluntariado tendrán lugar en los meses de octubre y noviembre.