Málaga sufraga un centenar de entierros de beneficencia al año

Cuando una persona fallece, además del duelo, hay otro aspecto que hay que afrontar sin dilación: el coste económico.

Si se dispone de seguro, como ocurre en la mayoría de la población, el trámite es más sencillo: el tanatorio, el féretro o urna, el coche fúnebre y el entierro o incineración... esos trances están cubiertos por la póliza.

El problema viene cuando los familiares del fallecido no tienen recursos económicos para hacer frente la cuantía económica que supone el simple hecho de morirse para el entorno cercano y, además, tampoco se han podido permitir un seguro.

Para estos casos, la única opción es recurrir a los entierros de beneficencia, destinados a personas vulnerables que han perdido a un ser querido.

En la ciudad de Málaga, el año de la pandemia se realizaron 119 entierros de beneficencia, que se redujeron hasta 110 el año pasado. Una cifra muy similar se registró en 2019, cuando se organizaron 116 sepelios para personas sin recursos.

En cuanto al procedimiento de los entierros de beneficencia, es el Ayuntamiento de Málaga el que se encarga de sufragarlos mientras que la gestión y los preparativos recaen en Parcemasa.

Fuentes municipales explican a este periódico que las peticiones para que el Consistorio se haga cargo llegan desde los distritos donde la persona fallecida esté empadronada. Después, los servicios sociales se encargan de elaborar un informe en el que se acredite la situación de vulnerabilidad económica de sus familiares y allegados.

Ese informe se traslada a Parcemasa, que ofrecerá los servicios «habituales», incluyendo el uso de las tanatosalas y un oficio religioso si se solicita.

La mayoría de veces son personas de las que no aparece familia o que apareciendo familia dice que no tiene recursos o no tiene seguro

«La mayoría de veces son personas de las que no aparece familia o que apareciendo familia dice que no tiene recursos o no tiene seguro», cuenta el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares. «Muchas veces la familia no tiene ahorrado y no ha pagado su seguro de defunción. No es solo que no tenga a nadie sino que la gente que tiene no puede afrontarlo».

Como señala Pomares, cuando una persona fallece y no tiene vínculos familiares, el Ayuntamiento actúa de oficio y asume su traslado al cementerio y posterior entierro.

En todo este proceso, también tiene un papel importante Gestrisam, que hace un seguimiento posterior de todos los casos de entierros de beneficencia realizados en Málaga.

«El Ayuntamiento lo adelanta [el coste del entierro] pero si detecta en un futuro que aparecen propiedades, aparecen herederos, familiares... Gestrisam se ocupa de pasar la factura», subraya el edil de Derechos Sociales. «En las primeras 24 horas, 48 horas, después del fallecimiento tú no te vas a poner a investigar, declaras que no tienen fondos y después ya Gestrisam se ocupa de investigar».