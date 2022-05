La pérgola disoluta y la olvidada marquesina de Renfe

La burocracia, en ocasiones, resulta tan propia de una película de los Hermanos Marx que el mismo día en que el Ayuntamiento de Málaga aseguraba que no habría problema en retirar la dislocada pérgola de Santo Domingo, los albañiles le daban los últimos retoques y dejaban lista y limpia como una patena la superficie donde se alza esta estructura, que recuerda a una parada de la EMT para gigantes mitológicos. Poco después, claro, se le aplicaba su capita de pintura, porque no hay nada que se gaste con más alegría que el dinero público que, bisbisean algunos, no es de nadie.

La semana pasada conocíamos los obstáculos burocráticos para retirar esta estructura de evocaciones falleras, en la misma línea ‘ostentórea’ que las tribunas automovilísticas de la Agrupación de Cofradías, a causa del disparatado lugar en el que se emplaza, a pocos metros de la centenaria iglesia de Santo Domingo. Resultan, en cualquier caso, paradójicos, los obstáculos para retirar este mecano y la facilidad con la que se quitó de la circulación la marquesina de Renfe, declarada también Bien de Interés Cultural y cuyo mantenimiento en el mismo lugar habría supuesto modificar el proyecto de conversión de la estación de Renfe en el actual centro comercial con trenes. La estructura de hierro, tristemente reformada en los 70 del siglo pasado pero aún con elementos originales de 1862, podía haberse rehabilitado y reconstruido. La de la estación de Atocha, que nadie pensó en quitar de en medio, es unos treinta años posterior, de 1892 y sigue siendo lo más llamativo del equipamiento, junto al jardín tropical diseñado por botánicos malagueños. Lo que está claro es que de nuestra estación lo más digno de reseñar son los pabellones de viajeros originales y el resto es insulso y mil veces visto. Si hubieran incorporado la estructura de hierro, el resultado habría sido mucho mejor. Pero nuestros políticos no estaban para tonterías, así que la marquesina fue embalada como si fuera una momia de la decimonovena dinastía y a otra cosa. El Ayuntamiento no tiene sitio para recolocar la vieja marquesina de la Renfe La semana pasada el alcalde informaba de que a la pérgola se le buscarían otra ubicación. Eso mismo dijeron de la marquesina de Renfe hace unos 15 años. No hay ni que apostar que la pérgola de Santo Domingo encontrará fácil acomodo en otra plaza con mucho cemento antes que la olvidada y arrinconada estructura ferroviaria. Eso sí, habrá que vigilar dónde se ‘replanta’ esta vez. Si eligen el Santuario de la Victoria volveremos a tener un problema. Mejor no dar ideas.