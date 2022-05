Una banda sonora para el músico de ‘Titanic’

La misma noche ganó dos oscar por el barco más famoso del mundo: el norteamericano James Horner fue premiado por la banda sonora de ‘Titanic’ y por la canción original. Además, en su haber tiene la música de películas como ‘Cocoon’, ‘Willow’, ‘Braveheart’, ‘Avatar’ o ‘Casa de arena y niebla’.

Quien conoce, hasta los últimos compases, la vida y milagros de este prolífico artista, fallecido en 2015 mientras pilotaba su propia avioneta, es el economista malagueño Sergio Hardasmal. En la mano tiene ‘La Guía de James Horner’, que acaba de editar en Amazon y ya es su cuarto libro sobre un compositor de bandas sonoras.

«Al principio me gustaba el cine y luego, a través de ‘E.T.’ y de la música de John Barry para las películas de James Bond me vino el grabar música de la tele, comprar elepés y cintas de cassette», explica. La afición de Sergio continúa en nuestros días y como explica, «mi casa es una casa antigua, con un pasillo largo, y lo tengo forrado de estanterías. Tengo miles de discos».

Y si el año pasado se atrevió con el primer libro en el mundo sobre el también compositor norteamericano Mar Shaiman, cuya traducción al inglés ya está en marcha, ahora le toca el turno a Horner, un autor que «actualmente tiene una cosa que otros no tienen y es personalidad en el estilo musical», subraya.

En lo positivo, recalca, está tanto ese sello personal como la versatilidad, pero también reconoce: «He tenido épocas de amor y odio con Horner, porque tiene autoplagios, pero vas viendo el conjunto de su obra y te va conquistando».

El 'parabará'

Porque la guía no esconde que Horner es conocido por ser el compositor del ‘parabará’, en referencia a cuatro notas que aparecen en muchas de sus bandas sonoras. De hecho, el libro del economista malagueño detalla las 28 películas en las que cualquier friki de las bandas sonoras podrá localizarlas.

Para confeccionar el libro, por cierto, Sergio Hardasmal ha tenido que volver a escuchar las cerca de 120 composiciones que el artista norteamericano hizo para el cine, pues las ha reseñado y puntuado todas.

Cuando se le pregunta por cuál es su banda sonora favorita de James Horner, explica: «Te diría que ‘Braveheart’ o ‘Leyendas de pasión’ pero hay una que se llama ‘La historia de Spitfire Grill’, un drama intimista y el disco es una obra maestra».

En su opinión, la banda sonora de ‘La Roca’ (1996), que no es de Horner, marcó el inicio de una producción industrial y el fin de la composición artesanal, con algún estudio que ya se ha convertido en «el Mc Donalds de las bandas sonoras y eso se está cargando la música de cine», al menos en Estados Unidos, apunta.

Al experto en música de cine le gustaría formar parte algún día del jurado del Festival de Málaga para evaluar música, un apartado en el que, asegura, «en muchas ocasiones, no siempre, el jurado no se fija en la música y no ha tenido puntería».

Con esta nueva guía espera apuntar a los gustos de los aficionados a la buena música de cine.