El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga capital se ha sumado este jueves, 5 de mayo, al Día Mundial de Higiene de Manos, un hábito tan aparentemente simple pero que es necesario para evitar infecciones y que, por tanto, salva vidas.

Así, organizado por el Servicio de Medicina Preventiva y el Área de Seguridad del Paciente, se han llevado a cabo actividades para recordar a la comunidad sanitaria la importancia de realizar este gesto de manera adecuada, siguiendo los protocolos existentes.

Blanca O'Donnell, facultativa especialista en Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, ha señalado que en los entornos sanitarios siempre se ha utilizado la higiene de manos como herramienta para prevenir la transmisión de infecciones, para proteger al paciente y también a los propios profesionales sanitarios.

"Este día mundial es de recordatorio para todos los compañeros porque es algo que necesita ser recordado por su importancia", ha sostenido la doctora, quien ha subrayado que las manos "son transmisoras de gérmenes dentro del entorno sanitario y hay infecciones en las que un porcentaje se debe a no hacer una buena higiene de manos".

Al respecto, ha recordado que existe un protocolo específico con cinco momentos en los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como esenciales: antes de tocar a un paciente; antes de realizar una técnica aséptica; después de exponerse a fluidos corporales; tras tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Un protocolo, ha recordado, "de obligado cumplimientos porque esta herramienta es muy efectiva para parar las transmisiones" de gérmenes y las infecciones, ha insistido O'Donnell.

Empeoramiento de este hábito por el uso de guantes

En este punto, la especialista ha advertido de que la adherencia a la higiene de manos "ha empeorado por un uso excesivo de los guantes" entre los profesionales sanitarios y ha incidido en que estos "hay que ponérselos bien, quitárselos y lavarse las manos; además de cambiarlos con cada paciente".

"Ha bajado mucho la buena herramienta de la higiene de manos por el uso de guantes. De hecho, podemos decir que la adherencia a la higiene de manos en los entornos sanitarios ha sido menor debido a un incorrecto uso de los guantes", ha sostenido, por lo que ha insistido en el uso adecuado de los mismos para evitar infecciones.

En los mismos términos se han pronunciado Rocío Lorenzo y Dariusz Piotr Narankiewicz, también especialistas en Medicina Preventiva de dicho centro sanitario, y que han participado este jueves en el Hospital Clínico en la información a la ciudadanía a través de los expositores y las actividades llevadas a cabo.

"Hay que incidir en la misma línea de todos los años, en la importancia que sigue teniendo este gesto para salvar miles de vidas", han apuntado. Además, Lorenzo ha añadido que este año hay que insistir en ese uso adecuado de los guantes: "Hacemos un uso incorrecto de ellos y hay que solucionarlo y que no se quede como una mala práctica".

"Es fundamental usarlos bien, entre un paciente y otro hay que lavarse las manos y si hay que usar guantes, cambiarlos. No se sustituye nunca la higiene de manos con el uso de los guantes", ha enfatizado la doctora.

Asimismo, Alicia Aguilera, enfermera del Área de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Victoria, ha explicado que la promocion de la salud en este Día Mundial de la Higiene de Manos se ha realizado este año de manera "más didáctica", disfrazándose y recorriendo los diversos servicios del hospital para recordar "la medida más antigua, más olvidada y más importante para evitar las infecciones y salvar vidas".

"No nos cansamos de recordarlo y seguiremos. Todos los profesionales lo saben pero hay que recordarlo continuamente", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que este hábito es "para toda la ciudadanía": "Tenemos que recordar que nuestras manos tienen gérmenes y pueden pasarlo de un paciente a otro, o de una persona a otra y lavarse las manos es una forma de pararlo".

Concienciación por la pandemia

En esta línea, la doctora Blanca O'Donnell, cuestionada por si la higiene de manos ha mejorado entre la ciudadanía por la pandemia de la COVID-19, ha admitido que sí hay más concienciación.

"En un contexto comunitario, entre las familias, los niños, la pandemia ha hecho una buena campaña y la gente está acostumbrada a usar soluciones de base alcohólica y hay mucha más conciencia y eso se lo podemos agradecer a la pandemia", ha opinado.

Al respecto, ha especificado que los niños, especialmente, deben lavarse las manos con agua y jabón cuando tengan las manos sucias después de jugar y, todos, siempre, al salir del baño. "Por ejemplo si entras a un supermercado y sales y no has estado expuesto a fluidos puedes usar los productos de base alcohólica", ha finalizado, no sin recordar cómo un hábito tan simple tiene tanta importancia para la prevención de infecciones entre la ciudadanía.