«Mira que llevo firmas en la Feria del Libro, pues el 2 de mayo no se me olvidará en la vida», confiesa Diego Ceano. El escritor malagueño tuvo delante, durante toda la jornada de firmas, una larga cola de lectores, algunos de ellos, con el primer libro que publicó, allá por 2009, de su trilogía de ‘Cuentos de la Alcazaba’, que ahora completa en una edición en tres tomos en la malagueña Jákara.

«El primer libro salió en 2009 en una editorial que tuvo problemas internos y retiró todos los libros, pese a que se estaba vendiendo muy bien. Aquello fue un shock que me rompió la trilogía y con el paso del tiempo me fui embarcando en nuevos libros», explica.

13 años más tarde, el prolífico escritor -lleva publicados 46 libros hasta la fecha- presenta por fin la edición completa de la trilogía, con sendas portadas de su amigo, el veterano artista Paco Moreno Ortega.

La trilogía de ‘Cuentos de la Alcazaba’ está formada por ‘Yanira y el viejo Muza’, ‘El vendedor de sueños’ y ‘El Rey de las Jácaras’, 51 relatos en total que cubren toda la dominación musulmana de Málaga y la conquista cristiana. Y una curiosidad con respecto a la primera entrega: ‘Yanira’ es el nombre de una nieta del autor, pues los volúmenes están dedicados a todos sus nietos.

La influencia de Irving

La historia de estos relatos, sin embargo, comienza mucho antes de 2009, pues como explica, todo empezó cuando de adolescente descubrió los famosos ‘Cuentos de la Alhambra’ de Washington Irving. «Me encantaron, sin embargo, tenían una cosa que no me acababa de llegar: Washington Irving escribía un cuento y lo entrelazaba con otro y con otro; total, que me despistaba y me costó un poco leerlo», recuerda.

Con el paso de los años, y salvadas todas las distancias con el reconocido autor, Diego Ceano explica que un día se preguntó «por qué si Granada tenía los ‘Cuentos de la Alhambra’, Málaga no podía tener sus ‘Cuentos de la Alcazaba’». En la versión malagueña, precisa, los relatos son «más cerrados», sin conexión con otros, y en todos ellos cuenta que busca el doble propósito «de contar un cuento pero de forma subliminal, también contar cómo se vivía en aquella Málaga».

Y como en ‘Las mil y una noches’, los títulos de cada tomo hacen referencia al contador cuyas historias se despliegan a continuación y que se corresponden con un viejo llamado Muza, con un boticario retirado y con un hombre inspirado en una figura real: «Unos ciegos que en ciudades como Fez van andando con los brazos abiertos recitando pasajes del Corán y que si se sientan en un sitio determinado empiezan a contar historias».

El autor está convencido de que la trilogía puede estar a la venta en librerías pero también en tiendas de museo, teterías y tiendas de recuerdos «porque esto es muy malagueño». En la actualidad, tiene cinco libros más terminados y prepara uno sobre recuerdos de los cines de Málaga.