Una procesión, una romería y una carrera popular 'amenazan' al tráfico rodado de Málaga en los próximos días. Durante este fin de semana el tráfico de Málaga capital se verá afectado en varios distritos de la ciudad tanto el sábado como el domingo. Se producirán alteraciones de horario y recorrido también en los autobuses de la EMT: en las líneas 1 (parque del Sur, Alameda Principal, San Andrés), 2 (Alameda Principal, Ciudad Jardín), 15 (Virreina, Carlos Haya, Santa Paula), 17 (Alameda Principal, Virreinas, La Palma), 18 (Ciudad Jardín, Teatinos), 20 (Alegría de la Huerta, Alameda Principal, Los Prados), 37 (avenida de Andalucía, Altamira, Monte Dorado), C1 y C2.

El sábado 7 de mayo a las 18:30 horas saldrá la Procesión de la Divina Pastora. Su recorrido será: Plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Alameda de Barceló, Montserrat, Rodríguez Vasco de Gama, Hernán Cortés, Peinado, Daoiz (21:00 horas), López Domínguez, Alderete, Benjamín Palencia, Duque de Rivas, San Bartolomé, Rosario, Cruz del Molinillo, Alderete, Tizo (22:30 horas), Capuchinos, Plaza de Capuchinos y a su templo (23:30 horas).

El domingo 8 de mayo a las 9:00 horas comenzará una nueva edición de la Carrera de la Prensa, que este año contará además con una marcha solidaria para familias. Comienza en la avenida de la Palmilla con el siguiente recorrido: avenida Luis Buñuel, avenida. Simón Bolívar, c/ Mark Twain, avenida Luis Buñuel, Puente de la Rosaleda, avenida Jorge Silvela, cambio de sentido sin afectar a Puente del Mediterráneo - avenida Guerrero Strachan, avenida Jorge Silvela, c/ Marqués de Cádiz, c/ Pérez de Castro, c/ Eduardo Domínguez Ávila, Plaza Capuchinos, Alameda Capuchinos, Plaza Olletas, c/ Cristo de la Epidemia, Plaza de la Victoria (Incorporación de la Marcha Solidaria), c/ Victoria, Plaza de la Merced, c/ Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, c/ Granada, Plaza de la Constitución, c/ Marqués de Larios, c/ Sancha de Lara, c/ Molina Lario, c/ Postigo de los Abades, c/ Cortina del Muelle y llegada avenida Cervantes.

A las 10:30 horas saldrá la Romería San Isidro Labrador en Churriana. El recorrido será: Plaza de San Antonio Abad, Camino Nuevo, Plaza de la Inmaculada, Calle de La Vega, Calle Monsálvez, Avda. San Javier, Calle Torremolinos, Carretera de Álora, Carretera de Coín y Calle Manuel Dovado (hacia el Olivar de San Isidro). La vuelta será a partir de las 19:30 horas pasando por: Calle Manuel Dovado, Carretera de Coín, Carretera de Álora, Calle Torremolinos, Calle Teresa Blasco y Plaza de San Antonio Abad.