El grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "mayor implicación con el deporte base" en el distrito de Palma-Palmilla, donde varios clubes infantiles que rozan "el millar de niños que practican baloncesto y fútbol sala están de prestado en centros educativos, temiendo cada año que no haya renovación".

Así lo han reclamado en un comunicado los concejales Pablo Orellana y Lorena Doña, que han asistido a un entrenamiento del fútbol sala del Inter Málaga y del club de baloncesto Málaga Norte. "Hacer deporte con caridad no es justo para el centenar y medio de chicos que forman parte del Málaga Norte de baloncesto", ha señalado Doña, quien ha explicado que el Ayuntamiento "les niega recursos como una pista digna" y actualmente entrenan y compiten en las pistas cedidas por el colegio Rosa de Gálvez.

Orellana ha pedido al equipo de gobierno que "no se deje a los clubes pequeños de Málaga con la incógnita de qué hará el año próximo. Málaga ha apostado por convertirse en Ciudad Europea del Deporte, pero lo cierto es que no está equipada para ello", ha dicho, advirtiendo que hay instalaciones al aire "a años luz de estar en condiciones dignas y tenemos que denunciar que clubes como el Inter Málaga femenino, con más de dos décadas de historia y centenar y medio de niños, entrenan en un colegio que no tiene luz por la tarde en invierno. Esto es indignante", ha exclamado.

Esta no es la primera vez que el grupo socialista alerta de la falta de instalaciones deportivas en Palma-Palmilla. De hecho, "hace más de seis años se aprobó una iniciativa en el Ayuntamiento de Málaga, a propuesta del grupo socialista, para facilitar la labor de la práctica deportiva del club Inter Málaga de Fútbol Sala, que desarrolla su actividad en el distrito Palma Palmilla", ha explicado Lorena Doña.

La socialista ha recordado que este club deportivo, que junto al baloncesto infantil de Málaga Norte atesora más de 300 niños y niñas de entre seis y 12 años, "llevan seis años en el CEIP Rosa de Gálvez del distrito gracias a la dirección del centro. Pero lo que quieren estos niños, sus entrenadores y entrenadoras, los padres y madres, no es caridad sino que se respeten sus derechos como ciudadanos que pagan impuestos para hacer deporte en su barrio con todas las garantías".

Así, Doña ha señalado directamente al Ayuntamiento y al responsable del distrito como "responsables de un deporte con remiendos, porque no creen en el servicio público. Palma-Palmilla no sólo es uno de los distritos más abandonados de la ciudad de Málaga, también es uno de los que cuentan con menos metros cuadrados por habitante para la práctica deportiva", ha afeado.

Por ello, Doña exige a Francisco Pomares, responsable del distrito por el equipo de gobierno, y al alcalde, Francisco de la Torre, "que den cumplimiento a una moción del PSOE que hace seis años se ganó el acuerdo de todos los grupos. Palma-Palmilla necesita instalaciones deportivas de calidad para la práctica del baloncesto y del fútbol sala en particular, y del deporte en general", ha zanjado Doña.