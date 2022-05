La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha pedido al equipo de gobierno la protección del varadero de La Térmica, "un señero enclave de nuestro litoral y que muestra artes tradicionales marineras de nuestra ciudad, pero no pasa por su mejor momento por el vandalismo".

Tras una reunión con la directiva de la Asociación de Pesca Deportiva del Varadero de la Térmica, Medina ha pedido al Ayuntamiento que "escuche" las demandas de los socios, "que sólo quieren el permiso para poner una valla que haga de cerramiento para proteger las barcas, contra las que se atenta con nocturnidad. Incluso han sufrido robos en las últimas semanas", por lo que piden "además un casetón para guardar las herramientas y aparejos de pesca".

Ha detallado que el varadero de La Térmica es una de las ocho zonas de varada en las playas de la capital, siete de ellas en la zona este. "La de La Térmica es la única zona de varada de la zona oeste de Málaga, alejada de la seguridad que da el paso constante de personas, luego los actos vandálicos pasan desapercibidos hasta la mañana siguiente, cuando los socios ven destrozos en el mobiliario y en las barcas. El Ayuntamiento debe ayudarles", ha señalado.

En este punto, Medina ha lamentado en un comunicado "la desidia del PP en el Ayuntamiento de Málaga, que no atiende las necesidades del varadero como la iluminación que pedimos los socialistas con una moción hace varios años".

Asimismo, ha responsabilizado de "esta dejadez" al área de Playas. "Además de la iluminación, que es un recurso que necesitan y que el Ayuntamiento no les concede, también es necesario un casetón para proteger sus aparejos cuando los socios no están en el lugar. La mayoría de sus problemas se solucionarían con una valla. Si Teresa Porras no quiere hacérsela, al menos que se habilite un permiso para que ellos puedan instalarla y proteger así sus materiales y barcas", ha expresado Medina.

"Ayudar a estos pescadores es proteger la cultura de nuestra tierra", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "los varaderos son un testigo directo de nuestra tradición pesquera, pero también es una oportunidad para el futuro, porque abre la posibilidad de complementar las labores propias de la actividad pesquera con iniciativas turísticas basadas en la recuperación y valoración de nuestro patrimonio cultural de la pesca malagueña".

Por su parte, José Luis Gálvez, secretario del Varadero de La Térmica, ha explicado que lleva "años" reivindicando la iluminación y un casetón para guardar sus cosas. "Al Ayuntamiento no le costaría prácticamente nada. Con la oscuridad, la gente hace sus necesidades en las barcas y al día siguiente imagina lo que nos encontramos".

También Gálvez ha pedido "mayor protección para el entorno y para nuestras barcas, porque nos roban de todo. Gasolina, piezas, herramientas, motores", entre otros. "Todo este problema se resolvería con iluminación y vallas de protección en la zona, además del casetón que tanto queremos", ha concluido.