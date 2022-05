La iniciativa de Cervezas San Miguel, Ciudades Magníficas, vuelve a Málaga para redescubrir la ciudad de una manera muy especial. Tras el éxito de la pasada edición en 2021, la segunda edición ha llegado para apoyar la cultura, la gastronomía local y seguir creciendo juntos. Así se ha presentado hoy mismo en el Restaurante Gutiérrez Puerto en el Palmeral de las Sorpresas. El acto ha contado con la presencia de Silvia Delgado, Consumer Marketing Director de Cervezas San Miguel; Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS); los chefs Estrella Michelín, Diego Gallegos y José Carlos García; más de 30 chefs de los diferentes establecimientos adheridos al proyecto y Roy Laguna, en representación de la Casa Amarilla.

Con esta iniciativa se quiere poner en valor, una vez más, la gastronomía, la música, la moda y el talento de Málaga. Tal y como ha reconocido Silvia Delgado, es importante: “contagiar esa actitud positiva que tanto caracteriza a la marca, y reforzar la conexión emocional de los malagueños con los negocios, comercios y planes, fomentando así el orgullo local al apoyar el comercio de proximidad”. Ciudades Magníficas estará presente en un total de ocho ciudades hasta el 30 de junio: Málaga, Barcelona, San Sebastián, Pamplona, Burgos, Lérida, Bilbao y Palma de Mallorca, según ha especificado ella misma.

Por su parte, Javier Frutos, ha querido agradecer a Cerveza San Miguel su presencia en la ciudad con su centro de producción desde hace más de 50 años, que da trabajo a más de 200 personas y sobre todo, en la pandemia, optó por la asociación para ayudar. El presidente ha reconocido que "Málaga se está convirtiendo en una ciudad estratégica única, con un potencial brutal y este tipo de evento puede ayudar a recuperar esa normalidad tan deseada". Frutos anima a que se visiten los diferentes establecimientos con el fin de disfrutar este proyecto que "aglutina tantas cosas desde el punto de vista tanto económico como social".

Los dos chefs Estrella Michelín también han aportado su visión sobre el proyecto. En primer lugar, Diego Gallego ha hablado de su canal de Twich como estrategia efectiva para llegar a un público joven que antes no le era tan asequible. Ha reconocido cómo, esta forma es una "herramienta bastante potente que estamos sabiendo aprovechar para enseñar un poco de nuestro mundo de la alta gastronomía a este público al que no llegábamos, mientras aprendo de ellos y me divierto". Por su parte, José Carlos García ha hecho hincapié en que esta es una iniciativa en la que "todos debemos colaborar porque salimos beneficiados".

La Casa Amarilla ha querido agradecer el apoyo de Cervezas San Miguel, que con su patrocinio ha conseguido que crezcan y, no solo eso, sino que hagan su sueño realidad. Roy Laguna se ha sincerado para explicar que este proyecto también crea cultura y fenómenos más allá de tomar una cerveza y un plato: "Propongo que cuando tengáis un sueño, os imagináis cómo sería cumplirlo. Para nosotros San Miguel fue una hada madrina cuando quiso patrocinar a la casa amarilla, con unas metas muy claras". Algunos artistas también han estado presente en el acto.

Este proyecto cuenta con 40 bares, 20 comercios, 20 establecimientos de alimentación y 6 espacios de Málaga que, unidos a esta campaña de redescubrimiento de la ciudad, contribuyen a que la ciudad sea magnífica. La dinámica está marcada por una primera acción en la que una persona, al consumir una de las cervezas de la gama Magna de San Miguel, opta a ganar diferentes premios. Delgado ha indicado cómo: " al final hay 200 premios, 100 regalos monetarios y otros 100 son experiencias, adheridas a nuestra promoción, entre las que se incluyen los ciclos de música Métrica, el festival FLAMA, la Casa Amarilla y los ciclos de Humor Magnífico". El acto de presentación ha concluido con una invitación que representa la esencia de este evento: "Que brindemos con una magna y que en esta ciudad magnífica la disfrutemos".