Cultura admite que el proyecto de la Torre del Puerto no afectará a La Farola

La modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga para permitir la construcción de la Torre del Puerto "no supone una afección directa" a La Farola, según ha confirmado el Ministerio de Cultura a este periódico, que descarta, además, remitir ningún informe al respecto.

"El Ministerio de Cultura y Deporte no ha previsto redactar ningún informe puesto que la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto en sí mismo no supone una afección directa para La Farola, siempre que no dañe los valores históricos, artísticos y/o técnicos del bien, y que se cumpla con lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, sobre protección de bienes Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural".

Se resuelve así la última incógnita que la Gerencia de Urbanismo quería despejar antes de proseguir con la aprobación definitiva del documento que dará uso hotelero al Dique de Levante, donde se levantará la Torre del Puerto.

Urbanismo remitió el pasado mes de febrero una consulta tanto al Ministerio de Cultura como a la consejería del ramo de la Junta de Andalucía para aclarar si esta modificación del Plan Especial del Puerto podría suponer una afección sobre La Farola, para la que se está tramitando su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que ya se encuentra protegida como tal de forma provisional.

Se trata de la misma consulta que en su momento la Gerencia realizó con la Casa de Botes, para autorizar las obras de remodelación que Grupo Trocadero necesitaba realizar para la ubicación de un nuevo restaurante.

Tanto el plazo para contestar de la Junta, de tres meses, como el del Ministerio de Cultura, de un mes, ya habían expirado sin obtener respuesta, por lo que, según Raúl López, el Ayuntamiento de Málaga pretendía esperar un tiempo prudencial para avanzar en la aprobación definitiva.

Esta confirmación de Cultura despeja por completo la tramitación del documento que tendrá que pasar por la Comisión de Urbanismo y, posteriormente, por Pleno. López detalla que el orden del día para las sesiones de este mes ya están cerrados, por lo que este asunto deberá esperar a las comisiones de junio o incluso de julio, en función de lo que se tarde en ultimar el expediente.