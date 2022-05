Las viviendas turísticas acusan a la Junta de «criminalizar» a su sector

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) llama a todos los empresarios y propietarios del sector a presentar alegaciones al decreto que pretende aprobar la Consejería de Turismo porque «criminaliza al sector y va en contra de la propiedad privada». El colectivo, que también ha alegado, informó de que el plazo legal para hacerlo concluye el 12 de mayo y destaca que este sector aportará a Andalucía 1.800 millones de euros en 2022. La comunidad tiene 84.172 alojamientos turísticos con 440.472 plazas.

El presidente de esta asociación, Carlos Pérez-Lanzac, dijo que hay que «evitar que el decreto salga adelante tal y como está planteado, pues es tremendamente gravoso y no refleja la realidad del sector ni su importancia en la economía de la región». Afirmó que no se opone a una nueva regulación que aúne a los apartamentos turísticos (AT) y a las viviendas con fines turísticos (VFT), aunque lamentó que se haga «una mala interpretación de las cifras para tomar decisiones injustas sobre el sector».

Sobre la prohibición del uso residencial o arrendamiento de vivienda en las VTF que plantea la Junta, critica que «parece desconocer que es una realidad que este tipo de inmuebles es la vivienda habitual de muchos propietarios y cercena de raíz el derecho a usar un bien propio como vivienda si se desea explotarlo como VFT, poniendo en riesgo el modelo de turismo residencial de Andalucía».