Joaquín Cuenca, CEO y cofundador de Freepik, asegura que es importante no fijarse en la competencia a la hora de llevar a cabo un proyecto. «Yo cuando me fijo en la competencia se me va la creatividad», confiesa. Asimismo, recalca la importancia de tener una idea propia, saber desarrollarla y no tenerle miedo a que nos roben una idea ya que «es muy difícil que alguien le dedique tanto trabajo a una idea que no es suya».

Cuenca habló así este jueves en el marco de la séptima Feria de Empleo de la Universidad de Málaga, en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a la que también estaba invitado Bernardo Quintero, fundador y CEO de Virus Total, que no pudo asistir por motivos de salud. Con 8 años Joaquín empezó a programar y gracias a ello comenzó a comprender el inglés. Estudió Física y Matemáticas en la Universidad de Valencia y en París. A los 29 años decidió crear junto a su amigo Eduardo Manchón un proyecto, Panoramio, el cual comenzó a crecer y a llegar a oídos de Google. Tras un intento de venta fracasado, en 2007 finalmente Google compró la empresa por siete millones de euros. Cuenca admitió que su intención «no era crear una empresa», sino llevar a cabo un proyecto con un amigo. A sus 34 años decidió, junto a su equipo, crear Freepik. La idea surgió ya que estaban cansados de buscar imágenes sin derechos de autor, por lo que decidieron crear un espacio único donde estas estuvieran todas juntas. El cofundador de Freepik animó a los estudiantes y futuros profesionales a que trabajen en ideas propias y sentenció que «hay más campos sin explorar que explorados».