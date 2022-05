El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado que la situación de la justicia en Málaga es "compleja", por lo que ha apostado por una mejor organización de los recursos, porque la gestión ahora "no es la correcta", además de aumentar las plazas de jueces.

Cuestionado sobre las manifestaciones del juez decano de Málaga, José María Páez, en las que aseguraba que la justicia en Málaga estaba en "quiebra técnica", Del Río ha señalado que "la situación es mucho más compleja, por lo que la visión tiene que ser poliédrica, porque abundan muchos factores".

Así, en declaraciones a Europa Press ha considerado que "la eficiencia, la mejor justicia no solo va a depender de que haya más jueces; eso en sí no va a solucionar el problema", aunque ha coincidido en que sí "son necesarios" más, "como ocurre en otras profesiones, en nuestro caso por el volumen de trabajo".

"Pero no deja de ser un apartado, porque si no tenemos mejores medios materiales y tecnológicos, si no podemos tener una oficina judicial mejor gestionada y con funcionarios más especializados al final se produce un embudo y no hay una rentabilidad o una eficiencia en el trabajo", ha manifestado.

Por eso, el presidente del alto Tribunal andaluz ha incidido en que "la solución es muy compleja, no solo más jueces, que sí, que son necesarios, pero hay que ampliar la perspectiva", insistiendo en hacer "no solo una planificación de plazas, sino también de gestión de recursos".

"La forma en la que estamos gestionando nuestros recursos no es la correcta. Con los actuales recursos que tenemos se podrían hacer las cosas mejor y de forma distinta", ha manifestado, lamentando que "la oficina judicial no termina y tenemos un proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que esperemos que esté a final de año en el Boletín y que podría hacer cambiar un poco".

Pero, no obstante, ha considerado que "está claro que tenemos que gestionar los recursos que tenemos de otra forma, porque no somos eficientes ahora mismo en muchas cosas".