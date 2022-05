Málaga se baña este verano de música en vivo

Disfrútenlo, por si no se repite. Es el mensaje que algunos de los grandes promotores internacionales afincados en España lanzan cuando les hablamos de la gigantesca lista de conciertos que Málaga oferta para esta temporada. Podemos hablar del verano, pero ese listado empieza con San Isidro, con los míticos Bad Religion en la París 15 de la capital, y se prolonga durante la primavera hasta la Noche de San Juan, cuando Fangoria tomen las playas de Torre del Mar como antesala perfecta al Weekend Beach Festival.

La provincia se inunda esta campaña de música en vivo, aupada por los grandes ciclos y festivales, así como la recuperación de las ferias y fiestas en la mayoría de municipios, después de una pandemia que mantuvo en jaque al sector cultural (uno de los más castigados y olvidados durante y después del confinamiento).

En la capital, al Terral que cada mes de julio abre el telón en el Teatro Cervantes se le acaba de unir un ciclo impulsado por la Diputación de Málaga bajo el nombre de 101 Music Festival Costa del Sol. Nace como complemento a festivales estivales ya consolidados como Starlite de Marbella, Mare Nostrum de Fuengirola, Weekend Beach Festival o el ciclo que se desarrolla en la Cueva de Nerja desde hace más de seis décadas.

El organismo provincial se ha unido asimismo a la Junta de Andalucía, que este año debutará en el patrocinio e impulso de grandes festivales con el denominado Andalucía Big Festival. Y tampoco hay que olvidar, entre los macrofestivales recién creados, el esperado Cala Mijas Festival, previsto a principios de septiembre bajo el paraguas del importante festival Bilbao BBK.

En el 101 Music Festival se incluyen conciertos distribuidos entre la plaza de toros de La Malagueta y el Auditorio Municipal de Cortijo de Torres. Así se presentaba hace unos días, por parte del presidente de la Diputación, Francisco Salado. Abrirá este ciclo, el 11 de junio, Antonio Orozco, y será Raphael, el 23 de septiembre, el encargado de cerrar más de tres meses de música en directo con la mejor producción escénica, como señala el propio ente provincial.

Manolo García, el 9 de julio; La Mari de Chambao con sus amigas, el 22 de julio; o India Martínez y Miguel Ríos, en distintos recintos y el 29 de ese mismo mes, serán otros de los conciertos programados. Este 101 Music Festival Costa del Sol depara además la presentación en su tierra de María Peláe, el 5 de agosto; la gira de despedida de Bunbury, al día siguiente; y la actuación de Niña Pastori, el 17 de septiembre.

Mucho antes, el sábado 28 de mayo, Manuel Carrasco podrá al fin reencontrarse con su público malagueño. Será en el Estadio de Atletismo y su concierto dará paso a un junio marcado por el triple concierto de Pablo Alborán sobre las tablas del Teatro Cervantes, también en la capital (del 20 al 22 de junio). El malagueño pasará también por el Starlite Catalana Occidente, el sábado 9 de julio, o por el Festival Cueva de Nerja, el 21 de ese mismo mes.

En el recinto nerjeño, en el ciclo que suele animar las noches de julio, también actuarán Israel Fernández (un día después de la actuación de Pablo Alborán) y Víctor Manuel (el sábado 23). Este festival axárquico lo completan dos mujeres de la talla de la esteponera Ana Mena (jueves 28) y de Rosario Flores (sábado 30).

La comarca más oriental de la provincia habrá vivido para entonces una nueva edición del macrofestival más ecléctico de todos, el Weekend Beach Festival de Torre del Mar. Unos 150.000 «weekers» volverán a tomar la localidad costera del 6 al 9 de julio para disfrutar de artistas y grupos de la talla de Residente, Nicky Jam, The Hives, Izal, Wade, Juanito Makandé, Rozalén, La Pegatina, Lola Indico, El Canijo de Jerez, Miguel Campello, RVFV, Mclan, La Habitación roja, El Drogas, La M.O.D.A. o Deborah de Luca.

Por el Starlite pasarán desde C Tangana, el 11 de junio, hasta Estopa, el 3 de septiembre. Sergio Dalma, Jason Derulo, Sebastián Yatra, José Mercé, Vanesa Martín, Ozuna, Chucho Valdés, Diana Ross, Alan Parsons, Myke Towers, Carlos Vives, Juanes, Maluma, Nicky Jam, Jessie J, Serrat, Christina Aguilera, Calamaro, Camilo, Malú, Hombres G, Estrella Morente, Jorge Drexler y Coque Malla, Leiva, Luis Fonsi, Dani Martín, Bertín Osborne y El Puma o el Dúo Dinámico son algunos de los integrantes del ciclo estival en esta edición 2022.

En el recinto del Marenostrum de Fuengirola están programados, además, nombres propios como los de Simply Red, Rauw Alejandro, Pasión Vega, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Melendi, Viva Suecia o Texas. Muy cerca, del 1 al 3 de septiembre, el cartel del Cala Mijas ofrece asimismo a Arctic Monkeys, Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Kraftwerk, James Blake, Bomba Estéreo o Nathy Peluso.

Jamiroquai y Muse, en el Andalucía Big Festival

La playa de Sacaba en la capital malagueña será el recinto que, del 8 al 10 de septiembre, casi pondrá el broche al verano musical en la provincia. El Andalucía Big Festival está patrocinado por la Junta de Andalucía y cuenta con la organización de una promotora ya consolidada en este tipo de acontecimientos como es Mad Cool.

El cartel de estrellas internacionales los lideran Jamiroquai, Muse y Rage Against the Machine. Lo completan Vetusta Morla, 091 o Los Planetas, como cabezas de cartel españoles, aunque la nómina foránea también contempla a Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics o Run the Jewels.

Como antesala a estos eventos con proyección internacional, este mes de mayo arrojará en la provincia acontecimientos musicales como el festival Oh, See!, del 20 al 21 de mayo, con un cartel que encabezan Lori Meyers, Carolina Durante, Kiko Veneno, Varry Brava, Ginebras o Amatria. La siguiente semana y en el ámbito de la música urbana, el Rakatá Fest Málaga ofrece en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres a Moncho Chavea y Original elías junto a Daviles de NOvelda, Nyno Vargas o Keen Levy.

Ya en julio se celebrará del 1 al 3 de julio, en la plaza de toros de La Malagueta, el Brisa Festival. Incluye a Danza Invisible, Dorian, Seguridad Social, Juan Perro, Amaia, Mikel Erentxun, La La Love You, Anni B Sweet, Miss Caffeina o Dry Martina.

En el recinto ferial de Torremolinos, del 14 al 16 de julio, el Puro Latino Fest también traerá a artistas internacionales dentro de los ritmos urbanos que actualmente abarrotan estadios. Entre otros, figuran en el cartel solistas tan populares como Bad Bunny, Daddy Yankee, Ozuna, Bad Gyal o Rauw Alejandro.