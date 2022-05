El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, denunció este lunes «la pantomima de Moreno Bonilla al abandonar el proyecto del tercer hospital de Málaga». Pérez aseguró que «el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue a hacerse la foto para luego no hacer nada con el proyecto del tercer hospital, un mes después, solo vemos un solar vacío».

Para el dirigente del PSOE, la calle Eugenio Gross con la calle Velarde «es el triángulo de las mentiras de Moreno Bonilla, no hay tercer hospital, no hay metro soterrado ni hay Centro Andaluz de Creación Escénica en el convento de la Trinidad». De igual forma, criticó que el PP «solo viene a pasearse a Málaga por la calle Larios, aquí en el barrio de la Trinidad no hay nada de lo que prometieron, no solo no hay actuación sino que no hay proyecto», añadió Pérez.

En este sentido, el dirigente socialista se refirió al cartel sobre el macrohospital que existe en los alrededores del Hospital Civil y «que anuncia la redacción de un proyecto cuando lo único que han hecho aquí es eliminar las urgencias del Civil».

«Basta ya de incumplimientos y mentiras con los malagueños y malagueñas, los incumplimientos de la Junta se demuestran con un paseo por los barrios», concluyó Dani Pérez.