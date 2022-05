¿Qué caerá en la Selectividad 2022? Estos son los temas más recurrentes

Falta poco más de un mes para que miles de estudiantes malagueños se presenten a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) o Selectividad. Dicha pruebas tendrán lugar los días 14,15 y 16 de junio en las distintas sedes establecidas en Málaga.

Pero, cada año hay una pregunta por excelencia, que se hacen todos los estudiantes que se presentan a dichas pruebas es: ¿Qué caerá este año en la Selectividad?

Aunque la respuesta será una incógnita hasta el mismo momento de inicio de los exámenes, el contenido de las pruebas de años anteriores pueden ayudar a hacerse una idea sobre la preferencia por ciertos temas de los profesores que preparan estos exámenes.

Los textos periodísticos y la revolución liberal en el reinado de Isabel II, son algunos de los temas más repetidos el primer día de las pruebas.

Examen de Lengua Castellana y Literatura

Según el calendario andaluz, la PEvAU comenzará a las 08:30 de la mañana con el primer examen, que será el de Lengua Castellana y Literatura, en este hay una gran posibilidad de que caiga un texto periodístico.

El año pasado fue el editorial del Diario de Sevilla, titulado "El Lobo", la opinión periodística de la prueba. Escrito por Luis Sánchez-Moliní, se trata de un texto sobre la prohibición de la caza del lobo planteada en España. En el examen de 2020, también cayó un texto periodístico del periódico "El País" sobre la soledad de la población mayor publicada.

"El cuarto de atrás" de Carmen Martín Gaite hizo doblete. Y es que durante dos años consecutivos, este fragmento ha sido la otra opción de comentario de texto que ha caído en el examen de Lengua Castellana y Literatura.

En la segunda parte del examen se debe responder a otras cuestiones. Entre ellas elegir y exponer una de estas cuatro opciones: La novela desde 1975 hasta nuestros días; el teatro desde 1939 hasta nuestros días; la novela desde 1939 hasta los años 70 y la poesía desde los años 70.

El examen incluía preguntas sobre "El árbol de la ciencia" de Pío Baroja, "La realidad y el deseo" de Luis Cernuda e "Historia de una escalera" de Antonio Buero Vallejo, además de "El cuarto de atrás" de Martín Gaite. Estas preguntas fueron las mismas en las pruebas de 2020.

Examen de Historia

Aquí hay temas recurrentes, como la Guerra colonial y la crisis de 1898. Este tema se ha alternado en varias ocasiones durante la última década.

El año pasado, los estudiantes tenían que elegir una de estas cuatro opciones: La revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil y construcción y evolución del Estado liberal; El régimen de la restauración y las características del sistema canovista; La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.

Dichas opciones se repitieron por segundo año consecutivo. Ya que en 2020, las opciones fueron las mismas salvo la cuarta que trató sobre "Los gobiernos democráticos en el período comprendido entre 1979 y 2000".

Examen de Inglés

En cuanto al examen de lengua extranjera, había un texto sobre el lince ibérico "Iberian Lynx comes to town" y otro literario titulado "Literature to the people".

Se tenía que hacer uso de la pasiva, cambiar de activa a pasiva y viceversa, reescribir frases sin cambiar el significado de las mismas y hacer uso del condicional.

Además de hacer una composición de 120 palabras con dos temas a elegir: Un discurso sobre los derechos de los animales son importantes y ¿Prefieres leer o ver una película? ¿Qué historias te gustan más?