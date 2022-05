Grandes proyectos a la espera en Campanillas

«Campanillas necesita desbroce, porque vivimos en el campo, pero también las infraestructuras necesarias para poder vivir dignamente», considera Carmela Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos ‘Cooperación’ de Campanillas.

Por este motivo, el veterano colectivo mantuvo en abril una reunión con responsables de la Gerencia de Urbanismo y realizó consultas al Distrito de Campanillas para conocer cómo marchan seis proyectos que consideran vitales para el barrio, algunos de ellos, surgidos a propuesta de la asociación.

La gran plaza

Es el caso del primero de ellos, la gran plaza en la calle José Calderón, la vía principal del barrio. Como informó Urbanismo a los vecinos, la redacción del proyecto salió a concurso pero quedó desierto. «Urbanismo achaca además el retraso a que al principio no le dimos el visto bueno, pero es que sólo iba a quedar para la feria y ese sitio lo queríamos disfrutar todo el año», argumenta la presidenta vecinal Carmela Fernández, que cree que las obras no comenzarán «hasta las elecciones» (municipales) de 2023.

Parque fluvial

También partió de la asociación de vecinos la idea de un parque de ocio, una gran zona verde fluvial junto al río Campanillas, cerca del Cortijo Jurado y en una parcela municipal.

A este respecto, la concejala de Campanillas Ruth Sarabia informó ayer a este diario de que el distrito, por mediación de una empresa, ha estado acondicionando el futuro parque con aportes de tierra «porque la cota de la parcela estaba cuatro metros por debajo de la carretera y había que ponerla al mismo nivel».

Además, informó de que el distrito está realizando el proyecto del parque fluvial con la empresa Cemosa, con la idea de que se haga cargo de él Parque y Jardines. Si todo está listo para septiembre el proyecto podría incorporarse a los próximos presupuestos municipales, destacó la concejala, que precisó que además deberá tener el visto bueno de la Junta.

Línea 25

La asociación de vecinos también está pendiente de que se haga realidad una reivindicación histórica: el paso de la línea 25 de la EMT por el Hospital Clínico y la Universidad.

Como recuerda Carmela Fernández, en la actualidad el autobús no pasa por ninguno de estos puntos porque «va por la autovía». «Queremos que el autobús pase por la boca del metro, la Universidad, el Clínico, la Ciudad de la Justicia y que nos dé los servicios que pertenecen a Campanillas, para que los chavales no se queden abajo, en el puente y no se tengan que buscar la vida para llegar a la Universidad». Además, destacó, beneficiará a todos los usuarios del Clínicos.

A este respecto, el dirigente vecinal Salvador Aranda señaló que los responsables de Urbanismo informaron a la asociación de que queda completar la ampliación del bulevar Louis Pasteur en el tramo del Clínico, algo de lo que ya informó este diario.

Polideportivo

La asociación de vecinos también se interesó por un proyecto de polideportivo para Campanillas previsto en una parcela de equipamiento en la Hacienda Segovia, entre las calles Praga y Budapest.

De este proyecto informó ayer a este diario la concejala de Deportes Noelia Losada, que señaló que «está acabándose el pliego de condiciones para que pueda salir a concurso el proyecto». El equipamiento, subrayó, «está en la programación de Deporte».

Arroyo Rebanadilla

También quieren los vecinos que se amplíe el encauzamiento del arroyo Rebanadilla, en calle Fausto, hacia arriba, en dirección al PTA.

La concejala Ruth Sarabia explicó ayer que no se puede ampliar hacia arriba: «No se puede meter cemento porque está protegido medioambientalmente», precisó. Lo que sí indicó es que el distrito ha planteado a Urbanismo «un pequeño encauzamiento por la parte final, que acaba en huertas», para prever avenidas de agua y evitar que haya aguas estancadas.

Calle Adonis

Y relacionado con el agua se encuentra el proyecto de calle Adonis para poner freno a futuras inundaciones. Se trata, explicó Carmela Fernández, de que la calle acogerá grandes canalizaciones para estas avenidas y evitar que la calle se convierta «en un río». Como traslada, los responsables de Urbanismo le han informado de que el proyecto marcha a buen ritmo, «va muy deprisa y es una obra primordial, la única que vemos que saldrá en breve», señaló la presidenta.

Por último, Carmela Fernández destacó que la asociación de vecinos e importantes empresarios de Campanillas han pedido una reunión al alcalde, molestos por un informe de la Fundación Ciedes que coloca Campanillas como el segundo «barrio marginal» de Málaga. «Queremos que el alcalde nos diga por qué», pidió.