El SAS gastará 13 millones de euros en conciertos con hospitales privados de Málaga

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) gastará más de 13 millones de euros (13.071.576,38) en conciertos con hospitales y clínicas privadas para derivar a pacientes de la sanidad pública que requieran desde la realización de curas, pruebas diagnósticas, procedimientos terapéuticos hasta intervenciones quirúrgicas.

Hasta seis empresas han presentado sus ofertas para hacerse con la adjudicación del contrato, que tiene una duración de un año prorrogable. Son la Clínica Santa Elena, la Clínica Nuestra Señora del Pilar, el Hospital Xanit de Benalmádena, el Grupo Quirón Salud (IDCQ Hospitales y Sanidad S.L.U.), la Clínica Chip (Inverbupe S.L.) y el Hospital El Ángel HLA.

Actualmente, la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga se encuentra en pleno proceso de evaluación de las seis propuestas. De hecho, el próximo 24 de mayo reunirá a su mesa de contratación para la lectura de las ofertas económicas y proponer a la adjudicataria si procede.

Así, la Junta busca adjudicar a una sola empresa lo que denomina como "asistencia sanitaria complementaria", esto es, la derivación de pacientes del SAS que tengan que pasar por un procedimiento diagnóstico o quirúrgico a centros sanitarios privados homologados de la provincia de Málaga.

¿Qué se concierta?

En las intervenciones quirúrgicas, el contrato señala que se priorizarán a los pacientes que debido a su complejidad no sean ambulatorias e implique su hospitalización además de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria pero que necesiten cuidados postoperatorios poco invasivos y de corta duración.

Asimismo, se indican los procedimientos diagnósticos considerados como "más frecuentes", donde se incluyen, entre otros las mamografías, las ecografías, las colonoscopias con biopsia o las electromiografías.

En cuanto a los plazos establecidos, desde que se produce la derivación al centro contratado, en caso de los servicios quirúrgicos deberán garantizarse en menos de 60 días y para la atención diagnóstica, deberá procurarse en menos de 15 días.

El pliego de condiciones hace alusión a los "objetivos de calidad" que deberá cumplir la empresa adjudicataria.

Estos son: alcanzar el 95% de informes de alta de pacientes, no superar el 2% de repetición de prueba por cualquier causa (mala preparación del paciente, mala calidad de la imagen...), no superar el 2% de pruebas incompletas, no superar el 3% de reintervenciones en los servicios quirúrgicos, ni el 3% de los ingresos tras una cirugía mayor ambulatoria ni tampoco superar el 5% de los pacientes no intervenidos por discordancia en el diagnóstico o procedimiento contratado. Además, se exige que no se supere el 3% de las reclamaciones de pacientes.

201 millones en toda Andalucía

En 2021, en Andalucía se destinaron 201 millones de euros en los conciertos con centros sanitarios privados, según datos ofrecidos por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el Parlamento andaluz. Además, el año pasado más de 850.000 andaluces fueron derivados por el SAS a estos hospitales contratados, según explicó entonces Aguirre, para "aliviar las listas de espera y mantener unos plazos de demora razonable".