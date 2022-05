El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la amplia reforma de la ley del aborto, que no sólo prevé blindar el acceso a este derecho en la sanidad pública y que las menores de 16 y 17 años no tengan que contar con el permiso paterno, sino que crea nuevos derechos: una baja menstrual para mujeres con reglas dolorosas; otra por aborto -tanto voluntario como involuntario- y un permiso universal a partir de la semana 39 de gestación, justo siete días antes de que el embarazo llegue a término. Pero es la baja menstrual lo que tiene a la población malagueña dividida por la variedad de opiniones: habrá menos igualdad entre hombres y mujeres, no afectará en nada, se visibilizará más la menstruación o que las mujeres podrían aprovecharse de la situación son algunas de ellas.

Relacionadas La nueva ley del aborto llegará el martes al Consejo de Ministros