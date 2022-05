La Ruta ‘Málaga Emplea’ que Clece, empresa referente en el sector servicios al ciudadano ha puesto en marcha para generar hasta 500 puestos de empleo de forma real y buscar el talento allí donde se encuentre en la provincia malagueña, ha llegado esta semana a su destino.

Han sido nueve jornadas de recorrido de una iniciativa pionera que partió el pasado día 10 de mayo del Rincón de la Victoria y que ha terminado este viernes en Marbella.

El itinerario ha contado con nueve paradas –Torrox, Periana, Archidona, Pizarra, Cañete la Real, Ronda, Gaucín, Rincón de la Victoria y Marbella- que han dado cobertura a 90 localidades de la provincia.

El objetivo de la ruta de Clece ha sido reforzar con diferentes perfiles profesionales la plantilla de una empresa que cuenta con más de 3.300 empleados en la provincia pero que, debido a su crecimiento, necesita ampliarla ofreciendo para ello una oportunidad al talento de Málaga para acceder al mercado de trabajo.

Y hacerlo, además, de una forma innovadora, cercana y directa, evitando los grandes desplazamientos, para lo cual Clece, empresa que está presente en más del 95 por ciento de los municipios malagueños, ha contado con un original autobús perfectamente acondicionado como oficina itinerante en la que la empresa ha realizado, de 9:30 a 17:30 horas de forma ininterrumpida, las entrevistas a los candidatos y las candidatas que han participado. Fácil ha sido también el acceso a las ofertas de empleo, ya que, para ser entrevistados, los aspirantes han tenido únicamente que llamar al teléfono 900 901 911 y solicitar su cita. El Equipo de Selección le asignó a cada uno una parada del itinerario del autobús y una hora para la realización de la entrevista personal, en la que, además, se recogía el curriculum impreso del candidato.

Entre los perfiles que ha demandado Clece, compañía con más de 78.000 empleados en España, figuraban los de auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultor/a, personal de limpieza, auxiliar de almacén, vigilante de seguridad, fisioterapeutas, psicólogos/as, podólogos/as, enfermeros/as, personal de mantenimiento, de jardinería, de cocina, monitores de natación o intérprete de lengua de signos.

Clece es una compañía especializada en servicios en ayuda a domicilio, limpieza de hospitales, residencias de mayores, seguridad de infraestructuras críticas, limpieza, mantenimiento y vigilancia de edificios públicos, escuelas infantiles y servicios de jardinería.

Riqueza y despoblación

La Ruta ‘Málaga Emplea’ busca también crear riqueza en el conjunto de la provincia y luchar contra la despoblación de los municipios interiores. Además, es una oferta de trabajo inclusiva, especialmente dirigida a atender a los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género. De los más de mil candidatos y candidatas entrevistados, alrededor de 300 son personas que pertenecen a colectivos vulnerables, y que se han presentado a la ruta esperando encontrar un puesto de trabajo que les cambie la vida.

«Con este proyecto se cierra el ‘círculo mágico’, ya que se da trabajo, se ofrece formación a las personas y todo ello se consigue en el mismo municipio en el que residen, con lo que se ahorra tiempo y dinero porque no tienen que desplazarse», señaló el presidente de Clece, Cristóbal Valderas, el día de la firma del convenio de colaboración con el presidente de Diputación Provincial, Francisco Salado.

Para el delegado de Clece en Málaga, Kader Miguel Djebbour, la empresa «busca el talento, que es una suma de muchas cosas, y, sobre todo, una buena actitud y muchas ganas de trabajar con nosotros».

Califica de «buenísima» la acogida que ha tenido la iniciativa entre las administraciones y los candidatos que han optado a los puestos de empleo ofrecidos por Clece.

Un empleo tras el Erte y el paro

Djebbour recuerda que, en la primera parada en Rincón de La Victoria, algunos candidatos salieron del proceso de selección con un puesto de trabajo al que se han incorporado esta semana.

Casos similares se han producido en la parada de Marbella, en la que Tina Apostolova, a través de la campaña de Clece, ha logrado encontrar un mejor puesto de empleo.

«Hace dos años ya trabajé con Clece y ya estoy disponible para incorporarme otra vez como ayudante a domicilio. Vuelvo encantada», explica esta vecina de Marbella y de nacionalidad búlgara que vive en la localidad marbellí desde hace tres años y que destaca que avisó a algunas personas para que aprovecharan la oportunidad del proceso de selección de Clece.

También Manuel Ernesto Navarro ha encontrado un puesto de empleo en el proceso de selección de la empresa en Marbella.

Tras realizar un curso de formación en desinfección y limpieza y, a través de Clece, hacer prácticas en el Hospital Costa del Sol, regresa al propio centro sanitario de la mano de la misma firma para trabajar, a partir del 1 de julio, después de estar en el desempleo desde el 29 de enero.

«Estoy muy contento. Llevo toda mi vida trabajando y, tras estar en un ERTE, me encontré con que me despidieron tras once años en una empresa. Fue un palo muy grande», subraya.

Mejores perspectivas de trabajo

Carlos Rosa espera turno para hacer su entrevista en el autobús de Clece. Confía también en encontrar un puesto de empleo con mejores condiciones que las tiene en el que desempeña en la actualidad.

«Busco mejorar las condiciones del trabajo al que me he dedicado toda la vida, el de mantenimiento», explica antes de ascender las escaleras que le llevarán a su entrevista de empleo.

Los perfiles de Tina, Manuel Ernesto y Carlos forman parte de las más de mil candidaturas de empleo que ha recibido Clece en el transcurso de su itinerario por la provincia y que destacan por su «talento», señala el técnico de selección de empleo de Andalucía centro, Mario Infantes.

«La gran cuestión que nos encontramos es la despoblación de los municipios en los que trabajamos. Por eso hemos querido acercarnos a personas que no conocen la empresa o no tienen la facilidad de desplazarse. Y por eso no tienen esas oportunidades laborales si nosotros no íbamos a su encuentro. Y eso es lo que nos han repetido mucho. ‘Gracias por venir’», agrega.

La Ruta ‘Málaga Emplea’ ha servido para «descubrir mucho talento en los municipios» y aboga por repetir iniciativas similares para seguir ofreciendo oportunidades laborales a la provincia. «La iniciativa ha sido fantástica. Yo volvería a hacerla», asegura Mario Infantes, el técnico de selección de empleo de Andalucía centro de Clece.