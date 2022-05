Málaga se prepara para el 19-J: Realizado el sorteo de las mesas electorales

A las 8:30 de la mañana, el Ayuntamiento de Málaga ha celebrado un pleno extraordinario para realizar el sorteo público de las mesas electorales del 19 de junio, 19-J, cuando se elegirá al nuevo Gobierno andaluz.

En concreto se han realizado tres sorteos, uno principal y dos subsidiarios, en los que se han elegido al presidente, dos vocales y dos suplentes para cada puesto. En total, nueve nombres para cada mesa. Su papel consiste en asistir y coordinar la votación y el posterior escrutinio.

El día de los comicios habrá 615 mesas constituidas en los colegios públicos de la capital malagueña, por lo que en la mañana de hoy se asignado estos puestos a 5.535 personas entre 343.265 candidatos en total.

Esa cifra de candidatos a ocupar un puesto en las mesas electorales se obtiene restando al número de malagueños llamados a las urnas (434.098) aquellos que tengan más de 70 años, (75.344), los que no tengan estudios (15.489) y los electores "ausentes", es decir, que puedan votar pero que no se encuentren presentes en la ciudad (25.524). Se descartan, asimismo, los ciudadanos de otras nacionalidades, que solo votan en elecciones municipales o europeas.

Este sorteo se ha realizado mediante un programa informático específico, que tarda entre 15 y 20 minutos en elegir los nombres de los ciudadanos que ocuparán los puestos.

"Este año vamos a celebrar los tres sorteos en un pis pas, en el tiempo de fumar un cigarrillo, de tomar un chocolate, un caramelo, un vaso de agua...", ha bromeado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al tiempo que ha celebrado que su ayuntamiento ha sido el primero de Andalucía en realizar estos nombramientos.

Este trámite, previo a la celebración de las elecciones, corresponde a los consistorios andaluces y debe realizarse en el pleno municipal entre el 21 y el 25 de mayo. Los ciudadanos que hayan resultado elegidos recibirán una notificación y un manual de instrucciones por correo ordinario en los tres días posteriores al sorteo, es decir, entre el 24 y el 26 de mayo.

Evolución de Málaga

En cuanto a la evolución poblacional que ha experimentado la ciudad, De la Torre ha aportado más datos sobre electores y población mayor y ciudadanos con estudios superiores desde el año 2012 hasta el presente, 2022:

Los ciudadanos mayores de 70 años han pasado de 60.740 a 75.344, "una evolución muy normal", según De la Torre. Los que cuentan con bachillerato o más, han pasado de 125.700 a 171.300.

No obstante, el alcalde ha hecho un inciso en la población sin estudios, que ha aumentado : 6.881 a 15.489, que ha considerado que "no es entendible" que se haya producido ese aumento, que se inicia en el 2016 después de años de descenso. "Le vamos a preguntar al INE de donde salen esos datos porque no son creíbles", ha afirmado.

Finalmente, el número de votantes en Málaga desde el año 2012 ha pasado de 419.898 a 434.098 habitantes llamados a votar.