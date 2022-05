'El Pinar Market&Fest' marca el inicio de la temporada de festivales en la capital, ofreciendo un evento familiar con conciertos, espacios dedicados al arte y a la moda, comidas de todo tipo y actividades para los más pequeños. La fiesta celebrará en el Club Hípico el Pinar los días 4 y 5 de junio, desde las doce del mediodía hasta las dos de la madrugada.

En esta edición se podrá disfrutar de actuaciones de intérpretes como la Free Soul Band o Freeska Ensamble y muchos más, pertenecientes a diversos géneros como el funky, reggae, jazz o pop, entre otros. Además de todo esto también habrá espacios dedicados a las artes, la moda y el diseño. La programación de eventos infantiles promete diversión para todo el fin de semana con actividades como pintacaras, rocódromo, mini discoteca o talleres de camisetas y muchas más.

Para esta edición, se ha aumentado la oferta gastronómica para ofrecer alta calidad y variedad para todos los gustos, con ocho puestos de 'street food' y diez 'food trucks'. Entre los puestos más destacados se encuentran 'No Just Chicken' o 'Niña Bonita' con comida mexicana, 'Florida Huelin' o 'All Rice' para consumir platos asiáticos, así como 'La Parada en la Granja' para comer camperos y otras cosas. También habrá comida vegana en el 'Veggie Pita Point'.

Para el evento de este año, al que se espera que acudan en torno a 8.000 personas, se ha ampliado también el personal en las barras para reducir los tiempos de espera. Las entradas cuestan nueve euros al día y seis euros para aquellos niños que realicen alguna de las actividades del evento, y se podrá entrar también con mascotas.