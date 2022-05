La construcción del tejado a dos aguas de la Catedral de Málaga (PP), la situación de Málaga tras tres años desde las elecciones municipales (PSOE), discursos negacionistas de la violencia contra las mujeres (Unidas Podemos) y "acelerar" el relevo al frente de la Fundación Unicaja (Ciudadanos), centrarán el pleno del mes de mayo del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

Así, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado una de las mociones urgentes que lleva el grupo 'popular' sobre la construcción del tejado a dos aguas de la Catedral de Málaga. Al respecto, ha valorado que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a la petición de la Diócesis de Málaga para construir el tejado a dos aguas de la Catedral, "tras décadas de espera y de imposición de otras soluciones que han demostrado su ineficacia por parte de anteriores ejecutivos regionales".

Asimismo, en la moción propone el PP que el Consistorio se compromete, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, "a trabajar con toda velocidad para otorgar la licencia de obras cuanto antes y que pueda acometerse esta actuación que es urgente y de vital importancia para el patrimonio de la ciudad".

En el segundo punto de la moción, el PP propone que el Ayuntamiento, "tal y como ya se viene años explicando por parte del equipo de gobierno", se compromete a participar en la financiación de las obras de la Catedral, mediante una fórmula de colaboración con Junta, Gobierno central y Diócesis, abierta además a la iniciativa privada.

Por otro lado, otra moción urgente del PP es para instar al Gobierno central "a hacer público un calendario realista de sus compromisos inversores con Málaga en el que queden recogidos tanto proyectos que ya forman parte de reivindicaciones históricas como otros".

Por su parte, el PSOE plantea como moción urgente la "situación de Málaga tras tres años desde las elecciones municipales" y que el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha calificado de "negativa". Es más, ha dicho que el balance es "hacer una enmienda a la totalidad de la gestión realizada" por el alcalde al frente del Consistorio, con algunos asuntos "paralizados" y otros problemas "enquistados, generando nuevos que no existían".

La moción, que tiene 12 puntos, insta al regidor a "dar cumplimiento de los compromisos adquiridos en reiteradas ocasiones y a retomar el consenso en torno a la declaración de la Zona de Gran Afluencia Turística". Al respecto, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando M. Cubillo, ha incidido en las razones por las que esta organización sindical está en contra de la liberalización de los horarios en el sector del comercio, criticando el "daño irreversible" que provocan "las políticas del PP y que tenemos que darle la vuelta".

También la moción del PSOE alude, entre otros, a las zonas azules; a delegar la tramitación de planes especiales para la implantación de instalaciones de suministros de carburantes en núcleos residenciales, entre otros. "El alcalde ha perdido el control de la ciudad, ha dado la espalda a las familias de los barrios y es el responsable máximo de tres años en blanco para la ciudad de Málaga a punto de acabar la legislatura", ha concluido.

Al respecto, De la Torre ha rechazado las críticas del PSOE, porque la ciudad "remonta y va avanzando" y ha apuntado a que los socialistas en la moción "no hace mención a la crisis del COVID y la respuesta" del Ayuntamiento que fue "rápida, eficaz, sensible socialmente y movilizadora". Tampoco, ha agregado el regidor, que 2021 "es el año del impulso tecnológico de la ciudad; ni una sola línea" dedica el PSOE; "no se han enterado".

"Es una interpretación muy original, muy distinta de la realidad de la gestión de estos tres años", ha apostillado De la Torre, al tiempo que ha lamentado que "vivan en otra ciudad, lo lamento de verdad".

Al hilo de la moción, el regidor ha sido cuestionado por si ha reflexionado sobre la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones municipales el próximo año y ha explicado que "poco a poco" va consiguiendo tiempo para hacer deporte, que fue una de las premisas que aludió para poder abordar el volver a ser candidato por el PP. "Voy progresando adecuadamente, me queda todavía progresar algo más", ha dicho.

Por su parte, la confluencia de Unidas Podemos lleva al pleno como moción urgente la relativa a "los discursos negacionistas de la violencia contra las mujeres y su influencia negativa en los avances en derechos y en el aumento de las violencias machistas", ha explicado la portavoz, Paqui Macías.

Ha explicado que "cuando hemos conseguido un amplio consenso y avances en la puesta en marcha de políticas para la igualdad, tanto en lo institucional como en lo social, surgen discursos negacionistas que ponen en peligro la igualdad y que provocan un retroceso en las conquistas logradas".

"Y lo peor es que estas posturas nocivas están calando entre la juventud. Según el barómetro del CIS, desde 2017 hasta la actualidad ha aumentado la cifra de jóvenes de entre 18 y 29 años que niegan la violencia de género. Es un discurso que está alentando la ultraderecha de Vox y al que se está sumando el PP por intereses electorales".

Macías teme que "Juanma Moreno, venga con el paquete de regalo de Macarena Olona (Vox) bajo el brazo. Por eso pedimos que se aclaren, que desde el PP digan si están del lado de las mujeres o del lado de quienes quieren arrebatarles sus derechos".

"Queremos mostrar nuestra repulsa a todos mensajes que niegan la violencia machista, que hacen daño a los derechos conquistados, y que nos parece muy grave y peligroso que ese discurso se de desde tribunas de ayuntamientos, parlamentos o el Congreso". "El futuro está en los jóvenes y tenemos una responsabilidad como políticos", ha señalado.

Macías ha detallado que, entre otros puntos de la moción, proponen que el Ayuntamiento en Pleno muestre su más "enérgica condena" a las agresiones sexuales acontecidas en Málaga, así como reforzar la prevención de las agresiones sexuales, poniendo en marcha campañas de sensibilización e información.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha detallado la moción urgente del grupo y ha incidido en el "clamor" sobre la necesidad de "un nuevo rumbo de la Fundación Unicaja, que es ya general".

"La pesadilla que tanto daño hace a Unicaja, a Málaga y a Andalucía tiene que terminar ya". "Medel no puede seguir ni un minuto más al frente de la Fundación", ha apostillado. "El clamor es ensordecedor", ha advertido, por lo que, a su juicio, es "urgente dar carpetazo" a "esta etapa negra".

En la moción Cs pide que el pleno inste a la Fundación Bancaria Unicaja a cumplir con los anuncios relativos al cambio de presidencia, de acuerdo con sus estatutos y para evitar "mayor daño reputacional por la dilación del relevo".

También se pide a los patronos que representan a las instituciones en la Fundación Bancaria a que aporten la firma necesaria para convocar un patronato extraordinario para la destitución de Medel; así como que el Consistorio muestre "su enérgico rechazo al proceso de deslocalizaciones".

Los problemas de imagen y turismo en la ciudad de Málaga; mejorar la regulación de la actividad de los cruceros y su impacto medioambiental en la ciudad; la situación de la justicia; los daños estructurales de la barriada Haza Cuevas; o el "turismo de borrachera" y las despedidas de soltero, son otras mociones que se debatirán en el pleno ordinario del mes de mayo.