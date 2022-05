Miguel Alba recorre con frecuencia todos los rincones del jardín botánico de la UMA. Desde la flor autóctona más insignificante hasta el gran olivo topiario. Disfruta caminando entre las más de 800 especies de plantas exóticas y entre los carteles de plagas de insectos que cubren el recinto. Les hace sentir en calma. Se siente como en casa. Sin embargo, éste no siempre ha sido el hogar de este inquieto trabajador de la Universidad de Málaga.

Allá por los años 70 su mundo se basaba en la raqueta. Milla de Oro de Marbella, Tenerife, Barcelona, son algunos de los sitios en los que no podía parar de demostrar su destreza en tierra batida. Poco a poco pasó de ser el jugador profesional de tenis a profesional de la enseñanza. Consiguió el título de monitor nacional en Barcelona. El calendario iba arrancando páginas sin detenerse hasta que se topó con más de 30 años de experiencia. Empezó a darse cuenta de que con el tenis no tenía seguridad. «Empiezas a tener los pies de barro y te cuestionas tu futuro y tú quieres una seguridad económica para los tuyos», explica.

Y tras unos cursos en la antigua escuela de capataz de jardinería en Churriana, Miguel Alba decidió opositar para profesor de deporte y jardinero. «No podía elegir. Pensé que si no podía entrar en una de mis ilusiones podía entrar en la otra». El destino en forma de azar decidió por él. Aprobó las oposiciones de jardinería.

Como un trotamundos, pasó por la facultad de Derecho, Filosofía y Letras y deportes encargándose del cuidado y del diseño de los jardines. Hasta que después de 11 años sin rumbo fijo, en 2005, una llamada telefónica le cambió los esquemas. «José Miguel Sánchez Prados, director conservador del jardín de la UMA, me ofreció la oportunidad de trabajar como fijo en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga».

Todavía recuerda sus primeros pasos antes de llegar al oasis tropical de la UMA. «Empecé como todo el mundo, asustado, sin ser muy diestro del todo. Pero siendo humilde y preguntando he conseguido aprender con el tiempo». Dicho y hecho. Empezó haciendo lo que nadie quería: barrer y tirar basura. Poco a poco empezó a forjar una amistad con las tijeras de podar, las máquinas de cortar setos, las desbrozadoras, hasta demostrar su gran destreza en el arte topiario.

El cuidado y el diseño del jardín se convirtió en su pasión. La misma pasión con la que pretendía llegar a los alumnos de prácticas. «Quiero que se vayan de aquí con conocimientos, con destreza en las maquinarias y con esa sensación tan bonita que te entra cuando haces algo que te encanta». Con ellos siempre ha tenido y tiene un trato cercano. Ha tenido que trabajar de vez en cuando la paciencia, pero, en estas situaciones, siempre se acuerda de las palabras de su profesor de prácticas: «Tú no te preocupes por los errores. Cuando lleves 20 kilómetros de seto cortado verás como lo haces bien».

Como personal de administración y servicio del jardín su visión en el campo de batallas ha cambiado. Ahora su empeño está en desarrollar nuevas ideas para conseguir un jardín sostenible. Desde un sistema de drenaje que manda el agua sobrante a un aljibe hasta la reducción de los productos fitosanitarios a través de la lucha biológica. Siempre buscando el detalle para mejorar su hogar. «Yo monitorizo a casi a toda España, llamando a unos y a otros viveros para conseguir las plantas que son complicadas de encontrar en un jardín».

Del deporte a la investigación

La mecha que encendió su curiosidad por la investigación fue su pasado familiar. «A mi abuelo, bisabuelo y tío abuelo los asesinaron y, como suele suceder, la familia se calla estos tipos de historias». Las horas se convirtieron en días. Los días en semanas. Las semanas en año. La investigación se había convertido en su nueva adición. A raíz de la investigación de su familia se le encendió la bombilla: «¿Y por qué no investigo sobre mi zona, Benagalbón?».

A partir de aquí, el papel y la tinta también se unieron a la travesía. ‘Supercherías electorales en el municipio de Benagalbón 1903- 1922’; ‘La odisea del buque Orteric’;’ El Lawn tennis en Málaga 1890-1945’; ‘Dios en el cielo y yo en Canillas’; ‘SS Heliópolis' y su última edición, ‘SS Heliópolis. La primera inmigración de andaluces a Hawai 1907’.

A sus seis libros le tiene un gran aprecio. «No son libros que vayas a leer y los dejes empolvar en la estantería. Son libros que, gracias a estas investigaciones, pasarán de generación en generación». ‘SS Heliópolis. La primera inmigración de andaluces a Hawai 1907’, su último libro, consigue sumergir a Miguel Alba en otro mundo. «Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido gracias a esta investigación, pero no por los reconocimientos que me han dado, sino por poder devolver a las familias sus raíces y orígenes».

Miguel Alba tiene previsto jubilarse pronto del jardín botánico de la UMA, pero no pretende soltar los guantes de podar hasta cumplir con su objetivo: «Quiero dejar mi ilusión por el jardín al que venga detrás». Sin embargo, no ha conseguido saciar su sed literaria y va en camino de su séptimo libro. Pero, a diferencia de los otros, este es una novela negra. «Yo nunca pensé en escribir novelas, pero hay una historia en Hawái que es alucinante. Uno de los andaluces que se marchó al otro lado tuvo un hijo que resultó ser uno de los asesinos más grandes que tuvo Estados Unidos». Un relato aún por contar de este trabajador de la Universidad de Málaga que ya forma parte también de la historia de la institución.