A nivel mundial, se calcula que una de cada diez personas que han padecido Covid-19 tienen síntomas que perduran más de 12 semanas, según datos del estudio ‘RECAT2’, del ‘Imperial College of London’. Entre esos síntomas que persisten una vez pasada la infección aguda, se establecen diferentes tipos que reciben una denominación común: Covid persistente o Long Covid.

Muchas de estos pacientes se han visto sometidos a tratamientos generalizados para la recuperación del virus, como la realización de ejercicio físico para volver a la normalidad que tenían antes de la enfermedad. Pero, ¿cómo deben tratarte aquellos que tienen Covid persistente?

Dos investigadores del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Málaga han realizado un estudio para hacer una propuesta de valoración que sirva para la realización de tratamientos personalizados e individualizados para estos pacientes. Para ello, han elaborado diferentes tipos de cuestionarios, pruebas funcionales y de esfuerzo que se dirigen tanto a las personas pertenecientes al ámbito clínico como al de la investigación. La guía realizada por la investigadora Cristina Roldán Jiménez junto al profesor de la UMA Antonio Cuesta Vargas, coordinador del Grupo de Clinimetría en Fisioterapia, ambos pertenecientes a ‘Ibima-Plataforma Bionand, recibe el nombre de ‘Proposal for assessment of the predominant symptom and physical function in patients suffering from Long Covid’ y ha sido publicada en la revista científica ‘Medical Hypotheses’.

El objetivo inicial era ayudar a quienes no les iba bien el tratamiento generalizado, algo en lo que influye la información dispar sobre el tema

Estudio de los síntomas

La propuesta de valoración de su estudio se centra, tal y como explican ambos investigadores, en los síntomas. «Hay muchas hipótesis cada día, nosotros como fisioterapeutas, en vez de centrarnos en la etiología, hemos dicho: el origen será el que sea, pero nos vamos a centrar en los síntomas», explica Roldán. Ambos coinciden en que hay numerosos artículos que respaldan que los síntomas se pueden clasificar en dos tipos: la fatiga y la afectación principal por síntomas respiratorios.

Cuesta aclara que para establecer un rasgo específico para aquellas personas que padecen Covid persistente, lo único que se sabe es por las bases de datos que han organizado los datos reales tal y como los tenían, lo que hace que «para dar información divulgativa habría que decir de donde viene cada dato porque es muy fácil descontextualizar».

Por otro lado, el docente e investigador explica que la hipótesis principal que ellos tratan se basa en el fenotipado, que quiere decir que se repite un número de síntomas, pero cuya causa se desconoce. Indican así que hay «bases de datos potentes que no son españolas, que dicen, por ejemplo, que hay un colectivo de personas, alrededor del 15%, a las que le perduran mucho los síntomas y ahora están empezando a mejorar».

Por ello, con la realización de esta publicación, ambos tratan de validar el fenotipado con lo que saben de otros síndromes post-virales. «En nuestra hipótesis de trabajo tenemos incluida una teoría que dice que hay una afectación neurológica del sistema vegetativo, es decir, la parte involuntaria del sistema nervioso».

Los dos creen que hay una afectación de lo que regula de forma involuntaria el corazón y «es como si tuvieras una medicación que no te permite subir el pulso». Todo esto genera la fatiga que tanta importancia ocupa en la sintomatología.

Este estudio nace por ser cautelosos en implantar una fisioterapia que a priori se orientaba a la recuperación de una neumonía, pero que en una de cada diez personas realmente no lo era. «Por eso hemos querido tirar de cuestionarios, entrevistas y algunas pruebas de fuerza o laboratorio para intentar no meter la pata». El origen era ayudar a aquellas personas a las que no le iba bien el tratamiento generalizado, algo que surge también de la información dispar que existe sobre este tema.

En este estudio se centran también en la falta de tolerancia al ejercicio, algo que marca la propuesta que llevan a cabo con la realización de esos tratamientos personalizados. «Los pacientes necesitan que se les reconozca la enfermedad para sus bajas generales, sus pensiones, y esto genera una presión en diferentes ámbitos y cuyo tratamiento de la información es difícil», admite Antonio Cuesta.

Carrera investigadora

La investigación ha estado presente en la vida de estos dos científicos desde hace mucho tiempo. Cristina Roldán recuerda cuál fue su primer contacto con ella: «Estaba en mi último curso de la diplomatura de Fisioterapia y una de mis profesoras estaba haciendo su tesis doctoral, pidió voluntarios para medirlos y yo me ofrecí. Ese fue mi primer contacto con la investigación». Roldán, además de investigar tiene una función muy importante en la Universidad de Málaga. Es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud y comparte sus dos pasiones de manera profesional: «A mí siempre me ha gustado mucho aprender y eso va muy ligado a enseñar, por eso ahora investigo y enseño, además, en el momento que tuve un contacto con la Fisioterapia, también tuve ese contacto con la investigación».

A su lado se encuentra Antonio Cuesta, quien reconoce que la investigación en su vida surgió porque siempre ha sido una persona muy curiosa. Tanto que su trayectoria viaja desde universidades como la de Londres-Roehampton a Sunshine Coast, en Australia.