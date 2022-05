Virgen de Belén: el muro escolar de la discordia

«Llevo denunciando esto cinco años y de momento no han hecho nada ni puesto una señal de peligro», comenta Francisco Romero, vecino de Virgen de Belén, que el pasado martes se encontraba en la avenida principal del barrio, dedicada a la Virgen de Belén, delante del Colegio público Virgen de Belén.

Lo que denuncia es el estado del tramo final del muro exterior del colegio que, destaca, se encuentra inclinado hacia afuera y con un remate de vallas metálicas inclinado en dirección contraria.

«Hace seis o siete años se cayó un poco del muro, se arregló y ahora es la valla metálica la que ayuda a sostener todo para que no se caiga», considera.

Idéntica preocupación muestra Alejandro Santana, miembro del Ampa, que calcula que el muro lleva así «desde que mis niños entraron en el colegio hace doce años; tiene un desplome hacia adelante y no sabemos realmente cómo está», al tiempo que subraya: «Queremos que se arregle a la mayor celeridad».

A su lado, Pedro Gil, vecino de la zona, muestra a La Opinión la esquina del muro con un par de grietas y destaca: «Esta es la entrada y salida del colegio que se llena de mujeres y niños». Pedro Gil ironiza con que «el muro no se ha caído antes porque está esperando a un domingo por la noche que no pasa nadie». También habla Rocío Moya, miembro del Ampa, que cuenta que, según el Ayuntamiento, no hay peligro con el muro.

Al encuentro acudió la concejala socialista Begoña Medina, que informó de que en el consejo de distrito de este jueves su grupo pedirá explicaciones, «para saber si se va a poner en marcha alguna solución». La concejala criticó además al equipo de gobierno, «porque la inversión en reforma y mejora de colegios es muy escasa».

También estuvo la concejala Paqui Macías de Unidas Podemos, que recordó que se trata «de un colegio infantil y en una calle con mucho tránsito» y reclamó que se prevenga «cualquier riesgo». Paqui Macías subrayó que la situación se debe al «abandono en que la Junta y el Ayuntamiento tienen los colegios públicos».

Respuesta del equipo de gobierno

Luis Verde, concejal de Educación y de la Carretera de Cádiz respondió ayer a las críticas y aseguró que tanto un informe de Urbanismo como del mismo martes de Bomberos coinciden en que «el muro no reviste peligro». El concejal achacó las críticas de PSOE y Unidas Podemos a la proximidad de las elecciones andaluzas y recalcó que el Ayuntamiento actúa de forma coordinada con el Ampa y la dirección del colegio.

Este diario trató ayer de recabar el punto de vista de la dirección del CEIP Virgen de Belén, sin resultado.