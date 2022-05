El Ayuntamiento de Málaga pide la marcha de Medel de la Fundación Unicaja y que Economía investigue el sueldo de López Nieto

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves la moción urgente presentada por Ciudadanos en la que se insta a la Fundación Bancaria Unicaja a "cumplir con los anuncios relativos al cambio de presidencia, de acuerdo con sus estatutos, y para evitar mayor daño reputacional por la dilación del relevo". La moción ha salido adelante por unanimidad, aunque el punto dos de la misma, en la que se insta a los patronos de la Fundación que representan a instituciones a que aporten "la firma necesaria" para convocar un patronato extraordinario que permita destituir de la presidencia a Braulio Medel, ha sido votada por separado y ha contado con la abstención del PSOE. Los partidos han mostrado además su respaldo a José Manuel Domínguez, el candidato elegido para suceder a Medel y dar un nuevo rumbo a la Fundación.

Durante el debate se ha acordado también una enmienda para incluir un punto más en el texto donde el Ayuntamiento solicita que el Protectorado de Fundaciones Bancarias del Ministerio de Asuntos Económicos se pronuncie sobre si recibir remuneración de una participada al 100% de la Fundación Unicaja, vulnera el requisito de gratuidad del cargo de patrono, recogido en el artículo 40.4 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias. Con este punto se hace referencia al caso de Antonio Jesús López Nieto, patrono que es además presidente del club Unicaja de baloncesto, donde percibe un sueldo de 120.000 euros anuales.

La portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha señalado que ha destacado la necesidad de "dar carpetazo a la etapa negra" de Medel en la Fundación y ha afirmado que durante el tiempo que siga el frente de la misma se pueden seguir produciendo "deslocalizaciones de servicio" que reduzcan el peso de Málaga en la estructura del banco. Respecto a López Nieto, ha afirmado que hay que averiguar si puede ser a la vez patrono de la Fundación y presidente del Unicaja Baloncesto, algo que entiende como "la compra descarada de un voto a través de un sueldo".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha reiterado que considera "conveniente" que el relevo se produzca cuanto antes y ha manifestado que el informe sobre la idoneidad de Medel no puede ser "instrumento de retraso" para su marcha. El regidor ha considerado "chocante y escandaloso" el hecho de que los cuatro consejeros que la Fundación tiene en el consejo de administración de Unicaja Banco estén apoyando las tesis del consejero delegado, Manuel Menéndez, procedente de Liberbank. "Es una estrategia que no entendemos. Los patronos debe darse cuenta de la responsabilidad que tienen", ha apuntado De la Torre, que considera que cuanto antes se produzca la salida de Medel, más fácil será "revertir esa situación". El alcalde considera que, aunque la entidad mantiene su solvencia, "no es bueno para Málaga ni para Andalucía" esta situación, donde decisiones estratégicas y algunas estructuras se están desplazando Asturias o Toledo.

Por parte del PSOE, la concejala Alicia Murillo ha recordado que su grupo ya pidió en su momento a Medel que diera un "paso al lado" y ha asegurado que en este tema han preferido ser "prudentes" y, cuando llegó el momento, "contundentes", en alusión al apoyo de su partido a José Manuel Domínguez como propuesta de consenso para suceder a Medel. "No se trata de sacar banderas sino de defender los intereses de la ciudad y de la región", ha comentado Murillo que, en su condición de empleada de Unicaja Banco, ha mostrado su pesar por la situación de la entidad. "Es intolerable que se deslocalicen tareas y servicios centrales y se cierren oficinas", ha lamentado. El grupo municipal socialista ha mostrado incluso su deseo de declarar a López Nieto persona "non grata" en Málaga.

Respecto a Unidas Podemos, la portavoz municipal adjunta, Remedios Ramos, ha mostrado su apoyo a la moción, recordando que ya se opusieron a iniciativas como el ERE presentado el pasado año por Unicaja tras su fusión con Liberbank y que ha denunciado de forma permanente el caso de López Nieto. "Todas las repercusiones negativas se han cumplido, urge la destitución inmediata" de Medel, ha reiterado, ya que, a su juicio, "no es tolerable que Medel siga al frente Fundación Unicaja ni un minuto más".