La cesta de la compra ha subido un 60% en Andalucía durante los últimos 20 años

El precio de la cesta de la compra acumula en Andalucía un alza del 60% en los últimos 20 años. Son datos del Ministerio de Consumo que contrastan con el estancamiento casi perpetuo de los sueldos en lo que va de siglo. Así, los bolsillos de las familias cada vez tienen menos liquidez y no deja de extenderse la pobreza entre la población malagueña y del resto de la comunidad autónoma.

Si bien es cierto que la inflación se moderó ligeramente en Málaga el pasado mes de abril, los carburantes y numerosas materias primas no han dejado de subir desde el estallido del conflicto bélico en Ucrania. Así, el incremento interanual se eleva en este momento hasta el 8,6%, tres décimas más que la media nacional del Índice de Precios al Consumo (IPC) que periódicamente da a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esas cifras son elevadas, pero en abril se han amortiguado las peores previsiones tras un marzo de récord. Y es que tras producirse la invasión rusa, la inflación había subido de media un 10,1% en Málaga, frente a una media nacional del 9,8%. Eran los peores registros en tres décadas.

¿Y qué es lo que más subió en el último año con abril como referencia? Por supuesto, electricidad, gas y otros combustibles. Ese acumulado interanual en este capítulo está por encima del 35% en la provincia de Málaga y para la media nacional se ha roto la barrera del 40% de aumento .

El gasto destinado a los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que al año en Málaga representa no menos de 5.000 euros por familia, creció asimismo un 11,5% en el interanual de la provincia malagueña. No menos destacable es el aumento medio en un 13,5% de los transportes, ligeramente también por encima de la media nacional (12,8%).

Con el tablero actual sobre la mesa, hoteleros y hosteleros de la Costa del Sol ya prevén un verano de estancias turísticas algo más reducidas dentro del segmento del turismo nacional. A nadie escapa que también se resentirá el consumo medio de estos viajeros fuera de los establecimientos en los que se alojen, como reconocen a este periódico fuentes de las agencias de viajes de Andalucía.

La economía malagueña se beneficiará de un verano de récord, sí, en número de turistas y de estancias. Pero todas las patronales recuerdan que los beneficios serán menores, por estas subidas en las materias primas y en los alimentos de los que, a diario, se abastecen.

En un año no hay capítulo que escape a incrementos de precios inéditos en muchos años. Hoteles y restaurantes han tenido que incrementar los precios en 6,4% para Málaga.

Y si nos fijamos para la provincia en otros de los apartados que rastrea periódicamente el Ministerio de Consumo, los muebles y artículos de hogar han subido por encima del 5% en la provincia, por un 2,3% que registran otros productos enmarcados en el capítulo del vestido y el calzado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también arrojó este miércoles algo más de luz sobre las subidas de precios. En un análisis sobre los supermercados, en el interanual de marzo de 2021 a marzo de este año, tanto Carrefour como Mercadona registraron subidas de precios por encima del 11%. Una media sensiblemente superior a las experimentadas por El Corte Inglés e Hipercor (7,7 %).

La propia OCU recordaba que, pese a esos números, tanto Mercadona como Carrefour «se mantienen junto a Alcampo entre las cadenas nacionales más económicas». En la zona central de los aumentos de precios figuran Eroski (9,5 %) y la propia cadena Alcampo (9,2 %). Los incrementos alrededor del 8,5% fueron para los supermercados Día, Caprabo o Condis.

Pero lo que esta organización subraya es que el 84% de los productos rastreados, especialmente los alimentos, subieron en el último año. Entre los más afectados destacan, como venimos informando desde marzo, los aceites (34%) y el pescado (16%).