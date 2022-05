El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, reclamó ayer a la Junta de Andalucía que conteste a la petición que el Ejecutivo central le ha realizado para poder extraer árido de arroyos que permitan terminar la regeneración de las playas de la provincia de cara al verano. Según explicó ayer Salas, el plan de choque por los temporales que afectaron a la costa el pasado abril está ejecutado al 90% y sólo queda un 10% que está pendiente de los citados permisos de la administración autonómica.

«Hace más de un mes que los pedimos y aún no nos lo han comentado», lamentó. «Las playas de forma natural se benefician de esa arena y los limos de los arroyos y, como es competencia de la Junta, yo rogaría a la Junta un poco de diligencia en ese aspecto para que las playas que quedan estén en buena disposición para el verano», reclamó Salas, que indicó que las playas que están pendientes de estos aportes son la de Ferrara, en Torrox, la de Guadalmar, en Málaga, Las Chapas en Marbella y otras tres en Estepona. «Por ello ruego a los alcaldes y alcaldesas de esas localidades que exijan celeridad a la Junta porque si no sus playas no van a poder estar listas para la temporada de verano», insistió el subdelegado. «La Junta nos achacaba falta de diligencia y ahora estamos esperando que ellos mismos hagan su trabajo».

Los trabajos en las playas de la provincia malagueña han supuesto una inversión de 2,1 millones y se han ejecutado en 40 playas.