La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "que de manera urgente se aumente la plantilla y medios de Limasam porque Málaga está sucia, como denuncian constantemente los vecinos de todos los distritos".

Así lo ha manifestado la responsable socialista durante una visita a la barriada de Girón, en Carretera de Cádiz, donde sus residentes han pedido además "un plan de recuperación del acerado", levantado en muchos tramos "por la falta de mantenimiento del arbolado urbano y porque hay losetas que no se han cambiado desde la época de Pedro Aparicio como alcalde".

Medina ha preguntado al regidor 'popular' "para cuándo piensa como responsable máximo de la empresa de limpieza poner los medios necesarios para que nuestras barriadas estén más limpias. Los vecinos están cansados de denunciar la suciedad de sus calles".

De igual modo, ha informado de que "en cada barrio que visitamos, las asociaciones de vecinos señalan la suciedad como un gran problema, es un síntoma de que el equipo de gobierno tiene abandonados los distritos de la ciudad".

Por eso, ha dicho, "nos hacemos eco de las denuncias y vamos a seguir demandando al alcalde un plan de refuerzo de limpieza, con medidas extraordinarias para que la ciudad no sufra el estado de abandono en el que la tiene asumida por su nefasta gestión. Ya no hay excusas. El responsable de que tengamos unos barrios abandonados por la limpieza es Francisco de la Torre, que es su competencia y lo que tiene que hacer es poner medidas en marcha con más medios humanos y económicos", ha insistido.

En este punto, Medina ha manifestado en un comunicado que "la culpa de la ciudad no es de los malagueños", recriminando "las declaraciones que suele hacer la concejala responsable de limpieza, Teresa Porras, cuando se le interpela sobre la suciedad en los barrios".

"Porras debería dejar de tirar balones fuera y no decir más que son los malagueños quienes ensucian los barrios. Tampoco hay absentismo laboral en Limasam. Lo que hay es personal insuficiente y una larga lista de personas que trabajan desde hace años con pocas jornadas al mes, esperando una oportunidad para limpiar su ciudad".

A poco más de un mes de cumplir los dos años de la municipalización de Limasam, "un proceso demandado por el grupo socialista desde el año 2005, los vecinos no tienen la sensación de mejora en sus calles. Muchos ciudadanos todavía ven que la ciudad no avanza y que hay calles que no se limpian durante semanas. No es que las ensucien los malagueños como dice Porras, es que no hay personal suficiente para llegar a toda Málaga".

Para la responsable socialista, "hay dinero para que se pueda hacer una limpieza más ambiciosa, porque ya no hay privados a los que tengamos que pagar millones de euros por un canon de asistencia técnica que nunca justificaron y por el que han cobrado más de 35 millones de euros".

Medida ha estado acompañada de la presidenta de la asociación de vecinos La Marina, además de residentes de Girón y Las Delicias en el distrito de Carretera de Cádiz. "Estoy cansado de llamar por teléfono al Ayuntamiento sin que me hagan caso. Los árboles nuevos están la mayoría tumbados porque no hay mantenimiento en los alcorques. Además de la suciedad, que es el tema de todos los días, la falta de mantenimiento del arbolado consolidado está levantando el acerado" en varios tramos del barrio, con más evidencia en el entorno del Centro Social. Por lo que piden el cambio de acerado "para dar una imagen más agradable a la barriada".